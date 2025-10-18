Dos restaurantes malagueños se unen en un menú exclusivo en La Zambra Resort: "Recetas del sur con guiños al norte"

La gastronomía de Málaga es uno de los grandes referentes de la provincia, conocida por su variedad de estilos y su materia prima. La combinación de tradición, producto local y creatividad ha convertido a la Costa del Sol en un escenario perfecto para desarrollar proyectos diferentes, como es el caso de una nueva experiencia culinaria que estrena La Zambra Resort este mes de octubre.

El restaurante Picador celebrará su primer 'cuatro manos' junto a Charolais, uno de los restaurantes con más trayectoria de Fuengirola. Ambos ofrecerán un menú exclusivo y elaborado conjuntamente que podrá degustarse en el hotel mijeño, antiguo Byblos.

Durante esta jornada especial, los comensales podrán disfrutar de un menú colaborativo compuesto por creaciones de Picador, de Charolais y por una selección de platos diseñados conjuntamente. El resultado sustituirá, en la noche del 29 de octubre, al menú habitual del restaurante Picador, en horario de 18:30 a 22:30 horas.

Los chefs ofrecerán una interpretación personal de la tradición vasco-andaluza, combinando "el recetario del sur con guiños a la gastronomía del norte", según aseguran.

Uno de los aspectos más atractivos del menú son los entrantes. Entre ellos destacan la Ostra La Floja con tartar de atún rojo y la Ostra del Picador con jugo de jamón y velo de papada ibérica.

También podrá degustarse tartar de solomillo de vaca vieja realizado a cuatro manos, mil hojas de foie con queso, membrillo y manzana, o el mollete de chilicrab en tempura con pepino encurtido y hierbabuena.

Otras de las propuestas son croquetas de morcilla, queso de flores y miel trufada, berenjena asada con miso y miel de Frigiliana, y una cuidada selección de quesos andaluces junto con jamón ibérico de bellota.

Platos principales​

Desde el mar, la carta sorprende con salmonete con puerro y salsa meunière; merluza acompañada de tartar de gambón y gazpachuelo andaluz, o un arroz a la llauna con lomo de atún y manteca colorada.

Por su parte, la tierra aporta elaboraciones como el tataki de solomillo de ternera marinado, presa ibérica con puré de boniato y setas encurtidas, y una lasaña de alcachofas que pone el foco en el producto de temporada y la técnica refinada.​

Los postres, denominados "pequeños delitos", ofrecen diferentes sabores: torrija de brioche al estilo Charolais, mil hojas de nata con fresas, tarta cremosa de queso y pistacho, y profiterol de mango.

Picador, situado en La Zambra Resort, busca consolidarse como un referente de alta gastronomía en la Costa del Sol, y Charolais, fundado en 1994, aporta saber hacer y una bodega de más de 200 referencias.

A partir de este encuentro, algunos de los platos colaborativos pasarán a formar parte de la carta de Picador, manteniendo vivo el espíritu de esta noche más allá de la cita.