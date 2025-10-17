Dónde comer en Málaga según Juanjo Solano, chef ejecutivo de La Zambra Resort

Nuevo recorrido por la gastronomía de la provincia y los restaurantes con buena comida y bebida. En esta ocasión lo hacemos de la mano de Juanjo Solano, chef ejecutivo de La Zambra Resort, en Mijas.

La Zambra, es el renacer del mítico Hotel Byblos, icono de la Costa del Sol en los años 80 y 90. Tras una completa renovación, reabrió en 2022 con un estilo contemporáneo que conserva la esencia andaluza, rodeado de campos de golf y con instalaciones de lujo.

Cuenta con cerca de 200 habitaciones y suites, spa, piscinas, pistas deportivas y espacios para eventos. Su oferta gastronómica se compone de diferentes restaurantes y bares.

Solano ofrece en sus recomendaciones una ruta gastronómica por restaurantes de Málaga capital, Mijas y Benalmádena con una gran variedad de estilos.

Desayunar en Pan Deluxe

El chef ejecutivo de La Zambra Resort elige para desayunar Pan Deluxe, en Benalmádena, "Una propuesta moderna centrada en la panadería y pastelería de autor, combinando creatividad y tradición en cada creación. Desde panes artesanales hasta dulces innovadores, es un lugar que sorprende por la calidad de sus productos y el diseño cuidado de su espacio", asegura.

Tomar el aperitivo en Taberna Alaska

En Málaga capital, Solano recomienda Taberna Alaska, "una taberna con carácter, que mezcla tradición y modernidad en su propuesta culinaria". Con una oferta que va desde tapas creativas hasta platos más elaborados, se distingue por la calidad de sus ingredientes y el ambiente acogedor.

Comer en Alita

Para el almuerzo, recomienda Alita, en el barrio del Soho de Málaga capital. "Un concepto que apuesta por la cocina de autor con inspiración mediterránea, enfocándose en productos frescos y de temporada. Su atención al detalle en cada plato convierte la comida en una experiencia sensorial completa", detalla.

Cenar en La Cosmo y en Picador

A la hora de cenar, Solano ofrece dos propuestas. Una de ellas es La Cosmo, en Málaga centro. "Un espacio moderno y cosmopolita" en pleno corazón de Málaga, donde la creatividad es la protagonista. "Su propuesta combina platos internacionales con un toque local y es perfecto para disfrutar de sabores innovadores en un ambiente sofisticado y dinámico", añade.

La segunda elección es Picador, en La Zambra Resort. "Cocina contemporánea con raíces españolas, donde se combinan la tradición y la innovación", explica. Su menú destaca por ingredientes locales de primera calidad, preparados con técnicas cuidadas. "Una experiencia gastronómica elegante y cercana", detalla.