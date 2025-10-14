Abren una heladería con productos de superhéroes de la Warner junto a la famosa Inma en Málaga

Un momento de la inauguración de la heladería Arkyn con Superman o Batman en la puerta.

Hay que ser prácticamente un superhéroe para hacerle competencia a la heladería más famosa de Málaga. La cadena argentina Arkyn lo va a intentar.

Acaban de abrir una heladería pared con pared con la conocida Inma, en el barrio de Las Delicias, y tienen otro local de mayor extensión enfrente. Este segundo es de 300 metros cuadrados y se inaugurará en abril de 2026.

Ofrecen algo original y distinto. Un Ice Pop -un helado tipo polo- de superhéroes como Batman, Superman, Harley Quinn, Joker, Batgirl, Supergirl, Flash o Wonder Woman con la licencia oficial de Warner Bros.

Los helados de superhéroes.

No fue, lógicamente, un proceso sencillo. Tuvieron que pasar numerosos trámites para que Warner Bros les diera los permisos. Dos años para ser exactos porque era un producto novedoso, pero lo consiguieron en 2019.

Arkyn nació en mayo de 2017 y fue fundada por los hermanos Alex y Cristian Tavano en el barrio de Palermo de Buenos Aires.

Una vez conseguida la autorización de Warner, comenzaron a exportar el modelo. En España empiezan por Málaga por, según explican, tres causas.

Batman 'atiende' en la barra de la heladería.

La primera es que pueden crecer por toda la Costa del Sol "con un clima que acompaña al producto ya que hay 320 días de sol al año, con temperaturas óptimas para la comercialización de helado antes que Madrid o Barcelona".

La segunda es que Málaga recibió el año pasado a 14 millones de turistas, a la vez que destacan la "expansión inmobiliaria" y los proyectos de "emprendimiento innovadores".



Los socios de Arkyn escogieron esta provincia, además, por su "calidad de vida tranquila, costa de mar y seguridad".

Imagen del local que abrirán en abril.

El local está en la calle Luis Carreras y fue inaugurado este pasado fin de semana con la presencia de personajes superhéroes.

No será el único. La cadena tiene un ambicioso plan de crecimiento que contempla la apertura de 10 heladerías en la provincia de Málaga hasta el año 2030.

"Los helados ofrecidos serán sabores en su mayoría no convencionales sumados a algunos clásicos, teniendo el diferencial en ice pop con formatos de super héroes", detallan.