Dónde comer en Málaga, según Jesús Amores, director de Vodafone Innovation Hub

Jesús Amores es el director de Vodafone Innovation Hub, un centro de investigación tecnológica puntero a escala mundial situado en Málaga en el que trabajan en torno a un millar de personas de numerosas nacionalidades.

Es madrileño y vino a vivir a Málaga, como comentó en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga, "por un arrebato porque estaba quemado de vivir en Madrid".

Es feliz en la capital malagueña y es el protagonista de esta semana de nuestra sección Dónde comer en Málaga. Estas son sus recomendaciones.

Para desayunar

Amores nos da dos opciones que le encantan. Una de ellas es el Bar Cafetería La Colina en Torremolinos. "Me gusta su desayuno tradicional, los churros o los camperos", explica.

La segunda opción es la Cafetería Lochi en la barriada de Teatinos, donde conjugar lo dulce con lo salado.

Para comer

A la hora de almorzar el máximo responsable del Vodafone Innovation Hub recomienda también dos restaurantes. El primero es el Chiringuito Mari y Sergio en Torremolinos. "Un clásico modernizado, donde destaca su increíble tomate y la calidad de su pescado frito", apunta.

Amores también disfruta especialmente yendo a comer al Restaurante La Sociedad en Canillas de Aceituno. "Un establecimiento de los montes de Málaga con cabrito asado. Un clásico de obligado cumplimiento", expone.

Para cenar

En el caso de la cena, Jesús Amores propone ir al Araboka Centro por su "maridaje y experiencia gastronómica, versatilidad, variedad y trato".

Otra opción destacada por el director del Vodafone Innovation Hub es el Tragatá por ser "original e innovador". Le gustan especialmente la oreja frita, los crujientes de salmorejo, la lubina frita y el tuétano.