Five Guys aterriza en el centro de Málaga por primera vez. La cadena de hamburgueserías estadounidense continúa su plan de expansión en la provincia y abrirá su quinto restaurante en pleno casco histórico de la capital.

El nuevo local se sitúa en la Alameda Principal, en el número 6, muy cerca de Burger King. "Tenemos muchísimos fans de Málaga, de la ciudad y de alrededor, que nos escriben mucho. Llevamos tiempo buscando locales que se adecúen a nuestros requisitos, a nuestras especificaciones técnicas para poder abrir", comentaba Daniel Agromayor, director de Five Guys en España y Portugal, en una entrevista con este periódico el pasado mes de julio.

Finalmente, esta nueva apertura se materializará en las próximas semanas, ya que la cadena ha comenzado los trabajos de construcción en el local y ha anunciado su llegada en varios carteles.

Con este nuevo restaurante en el centro, Five Guys sumará cinco establecimientos en la provincia: tres en Marbella (centro, La Cañada y Puerto Banús) y uno en Mc Arthur Glen de Málaga capital.

La cadena de 'burgers&fries' ofrece más de 250.000 combinaciones gracias a sus toppings gratis: cebolla, cruda o a la plancha, champiñón a la plancha, lechuga, tomate, ketchup o mayonesa, entre otros.

Historia

Esta compañía se hizo popular después de que el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama visitara uno de sus locales, aunque surgió en el año 1986 en Arlington, Virginia, cuando Janie y Jerry Murrell dieron el siguiente consejo a sus hijos: “Empezad un negocio o id a la universidad”.

En un principio, el nombre Five Guys hacía referencia a Jerry y sus cuatro hijos, hasta que llegó Tyler, el menor. Desde entonces la marca recibe su nombre de los cinco hermanos: Matt y Jim supervisan las operaciones visitando tiendas alrededor de EE. UU., Chad se encarga de la formación, Ben selecciona a las franquicias, y Tyler controla la producción del pan.

A diferencia de lo que es habitual en la restauración moderna, Five Guys no cuenta con franquicias. Todos los restaurantes son propiedad de la familia y explotan los establecimientos ellos mismos.