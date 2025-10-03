El chef 'rondeño' Benito Gómez se consolida en la élite culinaria mundial con un 'Cuchillo' en The Best Chef Awards

El reconocido chef rondeño Benito Gómez, al frente del restaurante Bardal, que cuenta con dos estrellas Michelin, ha sido distinguido con un Cuchillo en la última edición de los prestigiosos The Best Chef Awards, celebrada este jueves.

El galardón, símbolo de excelencia y creatividad, reconoce a los cocineros que marcan tendencia en la gastronomía mundial.

Gómez se consolida así como una de las figuras más relevantes de la cocina española contemporánea, reafirmando la identidad y el territorio como ejes de su propuesta culinaria.

Premio a Benito Gómez.

Con el sistema de cuchillos, hay tres categorías: Tres Cuchillos o "los mejores", que alcanzan a 126 chefs, al alcanzar el 80% o más de la puntuación máxima; Dos Cuchillos o "de primera categoría", para 236 chefs que alcanzaron un 40% o más; o Un Cuchillo o "excelente", para 421 cocineros, con un 20% o más.

"Este premio no es sólo un reconocimiento personal, sino también a todo el equipo y al trabajo constante por dar valor a lo que hacemos", ha afirmado el chef tras la ceremonia.

Con este nuevo hito, Bardal se suma al mapa internacional de restaurantes que definen la vanguardia gastronómica, manteniendo el nombre de Ronda, de Málaga y de Andalucía en la primera línea de la alta cocina.