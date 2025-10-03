Abre la nueva cafetería de la familia de Rocío Flores en Málaga: "Tenéis que probarla, son los mejores"

Rocío Flores, nieta de Rocío Jurado e hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, mantiene desde hace años una estrecha relación con Málaga. La influencer ha mostrado en redes sociales su cariño por la ciudad, donde reside durante largas temporadas.

Su última publicación en la capital malagueña ha estado marcada por la visita a un negocio familiar que acaba de inaugurarse: el de sus primos. Se trata de la Cafetería Flores, un establecimiento que se ubica a pocos metros de las estaciones de autobuses y de tren de la ciudad.

La influencer ha compartido en su Instagram una imagen junto a su hermano, David, probando esta nueva cafetería. "Hemos venido a Málaga porque mis primos han inaugurado su cafetería y no nos podíamos perder los desayunos y meriendas", ha comentado en sus redes.

Rocío Flores no ha dudado en recomendar el negocio familiar en redes sociales: "No es porque sea mi familia, pero tenéis que probarlo. Son los mejores", ha subrayado.

Esta cafetería se ubica en el Paseo de los Tilos y cuenta con desayunos, meriendas y bebidas, con una carta de bocadillos en pan “pitufo” que van desde un euro con sesenta (aceite, mantequilla o sobrasada) hasta tres euros con cincuenta para opciones especiales como el “De la Casa”.

En pan viena o mollete, los precios oscilan entre 2,20 y 5 euros, dependiendo del relleno. Para los más golosos, la Cafetería Flores ofrece crepes y tortitas a cinco euros cada uno, mientras que los gofres cuestan cuatro euros.

También hay sándwiches a tres euros el mixto y cuatro euros el vegetal. En cuanto a bebidas, el café cuesta 1,30 euros, el doble un euro con cincuenta y el carajillo dos euros con veinte. Los refrescos van de 1,80 a 2 euros.

En el Paseo de los Tilos se encuentra la estación de autobuses de Málaga, al lado de la estación de trenes María Zambrano, cerca del centro de la ciudad (a menos de un kilómetro del casco antiguo) y tan solo a diez kilómetros del Aeropuerto de Málaga.