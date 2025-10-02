El restaurante Rocío Tapas y Sushi cierra sus puertas temporalmente: "Tras 15 años de trabajo, toca parar por salud"

"Como ya sabéis, el pasado 24 de mayo, hizo 15 años que abrimos. Qué contaros de lo sufrido de nuestro trabajo. Tarde o temprano la salud se resiente y hay que saber parar", así empieza el comunicado que Juan y María José, almas de Rocío Tapas y Sushi, han compartido en sus redes sociales para explicar a sus seguidores que cierran temporalmente.

Bautista asegura que "necesitan descansar" y que el Rocío Tapas y Sushi lo forman dos personas "y no puede ser si nos falta alguno". Definen el descanso "como un respiro" y prometen "volver con fuerza". "No lo dudéis", han dicho a sus seguidores, que han deseado a María José, la esposa de Bautista, la mejor de sus mejorías, ya que "lleva un tiempo pachucha".

Este gastrobar se convirtió en un icono gracias al chef japonés Masao Kikuchi, que tras ejercer en lugares como Alaska, Emiratos Árabes Unidos o hasta el mismísimo Palacio Imperial de Tokio, encontró su última experiencia laboral en el barrio de La Luz de Málaga, en el marco de una humilde tapería familiar.

Tras recorrer el mundo, su trabajo lo llevó hasta Marbella, donde coincidió con Juan Bautista y María José durante su etapa en el Hotel Guadalpín. Allí se hicieron amigos y años después, tras superar problemas de salud, Kikuchi se trasladó con ellos a la capital malagueña y al proyecto de Rocío Tapas y Sushi.

Durante unos años, ambos pudieron presumir de ser el único local del mundo en el que se vendía sushi imperial y tapas de premio. Así, ambos han mantenido la esencia de uno de los chefs japoneses más populares del mundo incluso después de su fallecimiento, en 2022.

Gracias a ello, han sido distinguidos por la Guía Macarfi (‘24-‘25) o la Guía Repsol (‘19-‘25) como uno de los mejores restaurantes recomendados para comer en la provincia de Málaga.