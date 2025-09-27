Pagan 52 euros por dos carabineros en Ciudad Jardín y no dan crédito: "Un templo del marisco"

En la Costa del Sol muchos malagueños se decantan por comer en restaurantes que hay en los barrios, donde pasan desapercibidos locales donde se puede comer bien y productos frescos. En Ciudad Jardín hay una pequeña marisquería donde todo eso se cumple, según expertos gastronómicos malagueños.

Una pareja foodie malagueña, Decomilona.mlg, en sus redes (@decomilona.mlg), visitó un restaurante conocido en el barrio de la zona de Ciudad Jardín que está ubicado en la zona de El Cortijillo.

El Cateto fue el restaurante donde pudieron tener una velada con “producto fresco y de calidad”. Salvi y Miriam, con 31.000 seguidores en TikTok, tuvieron una experiencia asegurando que fue en uno de “esos sitios donde nada necesita presentación”.

Entre los diferentes platos destacaron los carabineros, las gildas o el atún a la plancha, incluyendo sus conchas finas o las navajas. Los carabineros fueron lo que más gustó a la pareja malagueña. “Los carabineros eran más grandes que los propios cubiertos”, aseguraban.

La pareja se sorprendió al ver la vitrina que tienen en el local repleta de marisco, “digna de los mejores restaurantes de Málaga”.

A la hora de elegir un plato para recomendar, no pudieron decantarse por ninguno en especial. Eso sí, bautizaron el establecimiento como “un templo del producto”, en el que se pida lo que se pida, todo va a ser un acierto total, a su parecer.

@decomilona.mlg El producto es lo primero. Luego, todo lo demás. Escondido entre bloques del barrio de Ciudad Jardín (o más bien, El Cortijillo). En lo alto de una placita peatonal, de la que casi no se ve el local tenemos @elcateto_marisqueria. Una marisquería de referencia en la provincia. Para muchos la mejor. Para otros top 3 en cuanto a producto se refiere. Y eso queda claro en cuanto te asomas a su vitrina. Langostas, bogavantes, cigalas de tronco, carabineros, gambas rojas, blancas, gallopedro, urta, salmonetitos, conchas de todas clases, y un largo etcétera. Todo comenzó en el año 1983, cuando Pepe y Nieves, "emigrantes" de Río Gordo comenzaron las andadas en este local, que fue desde un principio un bar de desayunos. El abuelo de Miriam ya venía aquí a desayunar a diario, por lo que imaginamos que tampoco funcionaban mal. Y no fue hasta el año 1995, cuando El Cateto comenzó su transformación. A partir de esa fecha su hijo José empezó a traer marisco de las lonjas andaluzas. Al padre no le convencía, pero José insistió hasta convertirse en lo que se han convertido. Un auténtico templo del mar, donde el producto es el rey. Lo han visitado todo tipo de personajes famosos y los mejores chefs del país. Nos comentó José que recientemente ha tenido a Chicote y José Andrés entre sus clientes. Desde el queso que ponen de aperitivo (y que le hacen en especial a ellos) tiene un sabor superlativo. Pero mención aparte para los carabineros también XXL, los salmonetitos fritos y la ventresca de atún. Tenemos pendiente para una futura visita pedir la langosta frita con patatas y huevo. 🍷 En una corta, pero interesante carta de vino donde se echa en falta algunas referencias más locales, nos decantamos por un Waltraud, un Riesling ecológico de 2022 de la bodega @familiatorres1870, DO Penedés. 💶 A precios más que aceptables para la calidad de producto que manejan (que es máxima). La cuenta salió por 153.40€ (con invitación a las milhojas). Siendo 80€ solo de los carabineros y el vino. Es un sitio que se puede comer desde los 30-40€ pp hasta lo que uno se quiera dejar llevar. ♬ ¿Y ahora qué? - Diego Del Morao

“Una marisquería que ofrece flan de chirimoya y milhojas entre sus postres caseros difícilmente puede decepcionar”, asegura Salvi tras probar ambos postres y quedar alucinado con la textura del flan y el crujiente del milhojas de nata.

El Cateto

Es un pequeño rinconcito escondido en una plaza de El Cortijillo. En 1995 esta marisquería comenzó su transformación a lo que es hoy en día, un sitio de referencia para comer marisco en Málaga.

En el local priorizan el producto, con lo cual las elaboraciones giran en torno a la preservación del mismo, respetando siempre sus cualidades naturales y apostando por preparaciones que realcen su frescura sin restarle protagonismo.

Todo ello convierte a El Cateto en un lugar único, donde la tradición del mar se combina con un servicio cercano. Con el paso del tiempo se ha consolidado como un imprescindible para quienes buscan disfrutar del mejor marisco de Málaga.