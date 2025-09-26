El chiringuito de Málaga en el que comieron Luke Evans y Pedro Alonso tras su visita a la Comic Con: "Qué honor"

Los actores Luke Evans, Pedro Alonso y Aaron Paul inauguraron este jueves el espacio más grande de la Comic Con de Málaga: el Hall M, un auditorio con capacidad para 3.000 personas en el que ofrecieron una charla y desgranaron sus carreras y el futuro de sus proyectos. Tras la conferencia y la firma de autógrafos, llegó el momento de visitar Málaga.

Pedro Alonso y Luke Evans acudieron a uno de los chiringuitos más conocidos de la ciudad, en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso. Se ubica muy cerca del Gran Hotel Miramar, donde se han alojado los actores durante su estancia en Málaga.

El chiringuito El Cachalote ha compartido en sus redes una imagen del equipo del restaurante con los dos actores internacionales, que cenaron junto a varios amigos. "Qué honor tener a los protagonistas de San Diego Comic Con Málaga, gracias por dejarnos vivir este momento con todo el equipo", han comentado en su publicación.

El menú de este restaurante destaca por su variedad de pescados y mariscos, los tradicionales espetos, y arroces de todo tipo. También cuentan con diferentes ensaladas.

Fundada en 1980, esta empresa familiar apuesta por el "género de mayor calidad, pescado fresco a un precio asequible para que todos los malagueños y malagueñas puedan disfrutar de una magnífica comida con sus familiares y amigos en la Playa de la Malagueta", según se detalla en su web.

Luke Evans también ha compartido varias imágenes de su paso por San Diego Comic Con Málaga. "Un día increíble en Málaga, ver tantas caras felices y poder charlar con tantas personas increíbles que se han esforzado por venir a vernos. España, te quiero", ha detallado en una publicación en Instagram.

"Gracias al público y al equipo por la amabilidad. Ha sido un gran honor compartir una charla de apertura con los talentosos Luke Evans y Aaron Paul", ha subrayado Pedro Alonso en sus redes sociales.

El chiringuito El Cachalote es uno de los más tradicionales y suele recibir a rostros famosos. Su Instagram está repleto de imágenes con sus clientes: Ana Guerra, Grison, Lucas de Andy y Lucas, Esther Arroyo, Ángel Llacer o Ricardo Darín se encuentran entre sus últimas visitas.