Paga 16 euros por una tarta de queso en Málaga y alucina: "El broche final perfecto para esta comida"

En Málaga, para muchos, la gastronomía se basa en el pescado y en el marisco, pero hay sitios en la Costa del Sol donde la carne es el principal protagonista. En la capital se esconde uno de esos restaurantes bautizados ya por muchos malagueños como “el templo de la carne”.

Un foodie malagueño, Gordohomologado, en sus redes (@gordohomologado), visitó un restaurante bastante conocido entre los malagueños situado en Cerrado de Calderón. El malagueño, con 9.735 seguidores en Tik Tok, tuvo una experiencia “impresionante”.

Su parada fue Verum, donde pidió diferentes platos como un cochinillo segoviano, unos torreznos de Soria denominación de origen o un chuletón de vaca gallega, incluyendo también, entre otros platos, su ensaladilla rusa.

Su experiencia fue impecable. Comenzó con la degustación de un torrezno de Soria. “Están adobados como en castilla la vieja”, dice nada más probarlo. “Cruje un espectáculo”, concluye mientras se mete uno en la boca.

Su experiencia continuó con la ensaladilla rusa de Verum. Según cuenta el foodie esta ensaladilla está elaborada con tres tipos de patata malagueña. Además, gamba proveniente de las lonjas de Málaga. “La textura de la ensaladilla es una locura”, asegura tras pasar el tenedor por el plato.

Luego siguió con una remesa de entrantes en las que entraban una cecina de wagyu que destacaba por su “potencia e intensidad en el sabor”. Además, degustó el “sushi de Burgos”, es decir, la morcilla de Burgos del restaurante. “Esto es puro umami”.

📍C/ Flamencos, 3. Cerrado de Calderón, MÁLAGA. 💶PRECIOS💰 1/2 Torreznos D.O. Soria 8€ (aunque te muestro una tapa) Ensaladilla rusa VERUM 13€ (ganadora de Málaga 2019) 1/2 Cecina de Wagyu Japonés A5 17€ Morcilla de Burgos 3€/ud. Cochinillo de Segovia 30€ Chuletón de vaca de pasto libre 9,50€/100g ⏰HORARIOS: ABIERTO de Lunes a Domingo de 13:00 a 23:00 (viernes y sábado media horita más)

Las carnes que probó fueron un cochinillo segoviano con un crujiente “de otro planeta”. La guinda del pastel la puso el chuletón de vaca gallega. “Esta carne es muy intensa y jugosa, es increíble”, dijo tras probar uno de los trozos.

La comida terminó con la tarta de queso, postre que hay que reservar antes de comer allí. La tarta de queso tiene tres tipos de queso. Queso payoyo, crema de queso curado y queso manchego berrocal. “Esto es un broche final perfecto para una comida como esta”, dice tras ver el interior del postre tan famoso en Verum.

Verum

Situado en la zona este de la capital, se ha consolidado como referencia en la cocina tradicional al fuego. Especializado en carnes como el lechazo, el cochinillo o el chivo lechal, apuesta por el uso del horno de leña y la maduración de cortes selectos para mantener la esencia de los asadores clásicos.

Su propuesta gastronómica incluye también pescados frescos y platos con un toque creativo. Entre sus reconocimientos destaca la ensaladilla rusa, premiada en 2019 como la mejor de Málaga. Con un ambiente acogedor y un servicio muy valorado, Verum se ha convertido en un lugar destacado para celebraciones y cenas especiales en la ciudad.