Paga 1,50 euros por un pincho en una taberna de Málaga y alucina: "Me parece super barato"

En un barrio de Málaga se esconde una taberna en la que puedes disfrutar de pinchos desde solo 1,50 euros y también de raciones muy 'apañadas'.

Paula Fernández, ‘Paulafeernandezz’ en redes sociales, alucinó con los pinchos y las raciones de la Taberna Invernalia. Con más de 80.000 seguidores en TikTok, se dedica a descubrir y recomendar planes culinarios, en especial en Málaga.

La foodie pagó tan solo 1,50 euros por uno de anchoa, tomate y queso curado, acompañado de una gilda al mismo precio y un tapeo con distintos pinchos, con un precio un poco más elevado. A su parecer, era "súper barato" y sobre todo teniendo en cuenta que "el lomo en manteca lo hacen casero".

Sin embargo, un plato que merece mención especial para ella es una hamburguesa que, “aunque cueste 4,70 € y sea mini, lo merece porque estaba buenísima”, comenta mientras aparece un plano de ella rebañando el plato.

También probó las croquetas del local, de sabores variados: tres de jamón ibérico y dos de rabo de toro, que en su vídeo describe como “muy cremosas”.

No pudo dejar pasar la oportunidad de disfrutar de las patatas con mojo picón, llamadas huevo de dragón en referencia a 'Juego de Tronos' y añade que "estaban bastante potentes".

El plato que más ganas tenía de probar era el pulpo a la gallega que "estaba muy tiernecito con la patata en su punto, templadita y perfecta".

La influencer se sorprendió con el gran tamaño de la tosta de pollo al curry con mermelada, que parecía toda una ración, y admite que, aunque la combinación resulte un tanto extraña, “la recomiendo porque os va a encantar”.

El broche final a la comida fueron los postres. La creadora probó dos: muerte por chocolate y coulant de queso manchego. El último fue su favorito sin lugar a dudas y es que confiesa que "me comía tres iguales".

El restaurante

La Taberna Invernalia está situada en el barrio de Bailén-Miraflores, en concreto en el número 6 de la calle José Iturbi. El nombre del local rinde homenaje a 'Juego de Tronos', incluso su decoración y su carta están repletas de guiños a la serie.

Puedes acudir a probar cualquiera de sus platos todos los días de la semana, aunque los horarios varían en función del día.