Abre en Marbella la primera cafetería sin azúcar en su carta: "Una alternativa revolucionaria"

El azúcar se ha convertido en uno de los principales responsables de problemas de salud como la obesidad, la diabetes y las caries, por lo que en los últimos tiempos han surgido ideas para disminuir su consumo. Marbella acaba de estrenar la primera cafetería en la que ningún producto de la carta lleva azúcar, con "una alternativa revolucionaria".

Se trata de Zùsto Café by Eric, un local ubicado en Puerto Banús donde toda la oferta de dulces, helados y repostería se elabora sin azúcar añadido.

La carta incluye una amplia variedad de productos como helados artesanales, pasteles, tartas, croissants y tabletas de chocolate belga.

La clave de esta propuesta radica en el uso de Zùsto, un sustituto del azúcar que mantiene el sabor, la dulzura y la textura del azúcar convencional, pero con un 75% menos de calorías y un índice glucémico de 22, frente al 65 del azúcar tradicional.

Además, Zùsto es libre de gluten, sin OGM y sin alérgenos, lo que lo convierte en una opción apta para diabéticos y personas con intolerancias alimentarias.

El café está liderado por Eric Vermeulen, maestro pastelero. Su objetivo es combinar "tradición y modernidad en cada bocado", demostrando que es posible disfrutar de dulces de alta calidad sin recurrir al azúcar refinado.

Este concepto fue creado por Thierry Huion, el fundador de Zùsto Café. "Hemos creado los beneficios del azúcar, sin la carga", añaden.

El interior del local ha sido diseñado con un ambiente "elegante y acogedor que invita a los clientes a vivir una experiencia completa". La filosofía de Zùsto Café se centra en ofrecer el placer de lo dulce sin comprometer la salud.