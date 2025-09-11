Regresa uno de los mercadillos gastronómicos más emblemáticos de Málaga: mil kilos de boquerones gratis

Los mercadillos gastronómicos son eventos muy populares en Málaga, donde se pueden degustar los sabores más típicos de la provincia. En muchas ocasiones, estos eventos ofrecen catas gratuitas y cocina en directo, sumado a diferentes actividades para toda la familia.

Este fin de semana regresa a la provincia uno de los mercadillos más emblemáticos: el de Sabor a Málaga, donde las recetas malagueñas más tradicionales son las protagonistas. Se celebra en Rincón de la Victoria, coincidiendo con la Fiesta del Boquerón Victoriano, declarada de Singularidad Turística por la Diputación.

Como todos los años, habrá degustaciones gratuitas de boquerones en numerosos restaurantes del municipio. Este año serán 63, todos identificados por un distintivo en la entrada, y las degustaciones serán los días 12, 13 y 14 de septiembre en horario de 13:00 a 14:30 y de 20:30 a 22:00 horas.

En total, se repartirán mil kilos de boquerones gratuitos, contando los que se ofrecerán en el marco de la Feria Sabor a Málaga en la plaza Al-Ándalus.

Habrá una carpa solidaria donde se podrán degustar boquerones en vinagre de forma gratuita, en el mismo horario que en los restaurantes, por la compra de bebidas a favor de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Rincón de la Victoria.

La feria se inaugurará este viernes 12 a las 11.30 horas, y permanecerá abierta al público hasta el domingo 14.

Participarán 32 productores de toda la provincia que ofrecerán a vecinos y visitantes lo mejor de la despensa malagueña: aceites, vinos, café, cerveza artesana, chacinas, quesos, repostería, mieles, pan, chocolate artesanal, ajoblanco, espirulina y productos elaborados como croquetas, entre otros.

Actividades

Contará además con un amplio programa de actividades como catas, degustaciones, talleres, presentaciones de productos y actividades musicales y lúdicas para todas las edades.

Así, se celebrarán demostraciones de cocina de restaurantes locales; el primer concurso popular de boquerones en vinagre y un taller de elaboración artesanal de queso ofrecido por Cabraline.

También habrá taller de cocina y repostería para celiacos impartido por Celi Ali; el ya clásico taller de repostería infantil de Las Delicias de Mi Noe; los conciertos de los grupos Abelito Terrones, Money Makers y Hakuma Matata y el teatro de títeres de Peneque el Valiente.

Las demostraciones no se quedarán en la cocina e incluirán también la coctelería de autor elaborada con productos malagueños y el sello de Sabor a Málaga.