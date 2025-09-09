Regresa a Málaga el festival gastronómico The Champions Burger: más de 20 nuevas propuestas y entrada gratuita

Las hamburguesas vuelven a ser protagonistas en el Puerto de Málaga. El festival gastronómico The Champions Burger regresa a la ciudad este mes de septiembre para elegir la mejor receta de España: la terminal de cruceros recibirá más de 20 food trucks que ofrecerán sus recetas más innovadoras.

La cita vuelve del 11 al 21 de septiembre, tras reunir a más de 140.000 visitantes en su última convocatoria, con entrada gratuita.

Una de las novedades será el pórtico luminoso con neones en la entrada del festival, que se encenderá el día de la inauguración y que está inspirado en las legendarias carreteras de Estados Unidos.

Los establecimientos que participarán son Street Food Burger, Muralla, The Vicbros Burger, Soul, Godeo, Nola Smoke, Rico, Tarantín Chiflado, Tokio, Vacarnal, Circo, The Ranch Smokehouse y K-chopo.

Dos restaurantes de la provincia de Málaga, Dak y Zamppa, participarán en el certamen.

Para acompañar a las hamburguesas, estarán los food trucks de Cheeck’s (un concepto especializado en pollo frito) e Ybarra (patatas fritas).

Además, habrá cuatro propuestas con dulce: pastelería Loan (dónuts), Las Torres de Ciriaco (tartas de queso), Locopolo (helados) y Puto Café (expresos, cortados, americanos, té verde…).

Los asistentes podrán votar por sus hamburguesas favoritas valorando el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad.

El sistema es sencillo: tras degustar la hamburguesa, los clientes solo tienen que escanear el código QR del ticket de compra y valorarla.

Espacio exclusivo

El recinto contará también con un espacio exclusivo para los restaurantes de los influencers del país, que ofrecerán sus originales propuestas, pero no se las podrá votar: Moflete, del youtuber Joe Burger; The Ox, de Pablo Cabezali (Cenando con Pablo); Hades, de Elías Dosunmu, y Smash Hiro, del creador de contenido malagueño Esttik.

También estará el restaurante Gottan Grill de Málaga, que se alzó con el título de “Mejor hamburguesa de España” y “Mejor hamburguesa de Europa” en 2024.

Este año, The Champions Burger visitará más de 50 ciudades, para elegir a final de año a la mejor hamburguesa del país y de Europa entre las 35 propuestas más votadas.