La desconocida pizzería de Málaga del actor Miguel Herrán: está en El Palo y su nombre está inspirado en La Casa de Papel

Una imagen de la pizzería, de Río en la Casa de Papel y de una de sus pizzas.

En su DNI figura como su lugar de nacimiento Málaga, pero no suele pisarla demasiado. El actor Miguel Herrán ha confesado recientemente que percibe su ciudad natal como un entorno muy turístico, "con casi todo el centro lleno de pisos Airbnb, de alquiler u hoteles", pero en 2024 eligió la capital para abrir un proyecto gastronómico: la pizzería Casa Bella Ciao.

Así lo ha relatado el actor en una entrevista con El País. La pizzería ha tenido una gran acogida en la barriada de El Palo, donde se ubica, concretamente, en la calle Escultor Marín Higuero, número 8. Se abrió a mediados de 2024 y en el perfil comercial del establecimiento en Google abundan las reseñas positivas, con un total de 4,8 estrellas sobre cinco de máximo. Eso sí, no cuentan con servicio en mesa, solo tienen recogida en el local y envíos a domicilio.

Pero Herrán no está solo liderando el proyecto. Le acompañan Miriam Ruiz Mateos, productora de cine que estuvo detrás de la opera prima de Herrán, A cambio de nada, y Fernanda Pinheiro, brasileña con más de dos décadas de experiencia en hostelería y un largo recorrido en restaurantes italianos de Madrid. En el caso de Pinheiro, ella llegó al proyecto este año.

En el caso de Ruiz Mateos, junto a ella, Miguel Herrán ganó la Biznaga de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de Málaga en 2015 con A cambio de nada, por lo que guarda también un especial cariño a Málaga. Con aquel largometraje, Miguel también ganó el Goya a mejor actor revelación con aquel discurso emocionante que todos recordarán donde le agradecía al cineasta Daniel Guzmán haberle dado la oportunidad de su vida sacándolo de la calle.

A partir de aquel proyecto, entre Miriam y Miguel surgió una bonita amistad, y una gran conexión profesional, hasta el punto de incluso abrir un proyecto hostelero juntos. Desde que Miriam estuvo en Roma de Erasmus no se quitaba de la cabeza las pizzas gourmet, que le apasionaban. Es por este motivo que decidieron abrir Casa Bella Ciao, una pizzería con un nombre inspirado en La Casa de Papel, serie que catapultó mundialmente a la fama al malagueño.

La carrera de Herrán ha evolucionado mucho desde que comenzara hace una década. El próximo 10 de octubre estrenará La tregua, un filme dirigido por Miguel Ángel Vivas donde interpreta a un militar de la División Azul capturado en el frente ruso y enviado a un gulag en Kazajistán.

Mientras promociona la película, cada noche pararán decenas de malagueños por la pizzería a recoger sus pizzas. La carta es bastante variada. Tienen pizzas napolitanas, de masa fina, delgada y crujiente y elaborada con harina de trigo. En este apartado, están pizzas clásicas como la carbonara, la barbacoa o la margarita.

Si bien, cuentan con pizzas proteicas, con base de pollo y huevos, ideal para esos que cuidan al detalle su alimentación. En este formato, solo hay pizzas de 20 centímetros de diámetro y puedes elegir entre sabores como la prosciutto, la barbacoa o la diávola, con pepperoni picante.

También tienen pizzas sin gluten, realizadas con harina de garbanzos orgánicos. Pero aunque suene extraño, desde la web apuntan que no son aptas para celíacos, pues pueden contener trazas de gluten o contaminación cruzada.