El precioso pueblo junto al mar en Almería donde se come muy bien: es famoso por su lonja pesquera

Almería se ha convertido en uno de los destinos favoritos gracias a su oferta y sus pintorescos municipios junto al mar. A ello se le suman recetas muy tradicionales que forman parte de todos los hogares y de sus restaurantes.

Los platos originales de cada provincia y sus pueblos ofrecen un mundo de sabores por descubrir. Destacan los pueblos pesqueros, con restaurantes que ofrecen pescados y mariscos frescos como productos estrella.

Hay un pueblo que resalta por sus amplias playas y una gastronomía reconocida por sellos de prestigio como la Guía Repsol.

Es el caso de Garrucha, donde la gamba roja es uno de los platos más emblemáticos. Otros típicos incluyen el arroz a la garruchera o el pescado frito.

El pueblo es conocido por su puerto pesquero, uno de los más importantes de la provincia de Almería. La pesca, y en particular la gamba roja de Garrucha, es famosa y muy valorada en la gastronomía local.

"La famosísima gamba roja de Garrucha es solo la punta del iceberg de un pueblo marinero que tiene en el Puerto y la Lonja (donde hay subasta pública de pescado de lunes a viernes) algunos de sus principales reclamos turísticos", apunta la Guía Repsol.

Qué visitar en Garrucha

Es curiosa su lonja, que se sitúa en el puerto pesquero. Fue construida en 1995 con un diseño vanguardista sustituyendo al antiguo edificio de la década de los cincuenta.

Su interior se encuentra decorado por dos impresionantes mosaicos, uno de ellos de la Virgen del Carmen y otro de la venerada imagen de la Virgen de los Dolores, titular de una de las cofradías de Garrucha, según se explica en la web de Turismo del Ayuntamiento.

Asimismo, destaca el castillo de Jesús Nazareno, construido en 1769 por el arquitecto veratense Francisco Ruiz Garrido.

Otro de los puntos de interés es el Monumento al Pescador, en el Paseo Marítimo, frente al puerto. La escultura, cincelada en mármol blanco por la artista María de los Ángeles Lázaro Guil, representa a dos esforzados marineros manejando las artes de pesca y el pescado capturado.

En el Paseo Marítimo del Malecón, amurallado con una baranda de mármol blanco de Macael y con un suelo de losas rojas y blancas, destacan algunos de sus principales chiringuitos, según la guía gastronómica.

