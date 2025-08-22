Dónde comer en Málaga, según Mari Francis Peñarroya, vicepresidenta de Aehcos

El viaje gastronómico de esta semana nos llega de la mano de una mujer que sabe mucho de comida, como miembro de la Academia Gastronómica de Málaga, y de turismo, al ocupar la Vicepresidencia primera de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos).

Una doble responsabilidad que acercan a Mari Francis Peñarroya a un mundo que en los últimos años se ha convertido en un atractivo más para atraer a los visitantes.

Desayunar en Casa Aranda y Bar Fiesta

La propuesta de Mari Francis nos lleva, como primera parada, a uno de los grandes clásicos de la hostelería de Málaga capital: Casa Aranda. Aunque son muchas las opciones para arrancar el día con el estómago lleno, se decanta, como es habitual, por sus "famosos" churros y un café.

La otra opción que plantea nos lleva hasta Marbella. Allí se encuentra Bar Fiesta, donde cualquiera puede degustar sus extraordinarios molletes de carne mechá y pitufos recién hechos. Y todo ello, "en un entorno auténtico".

Tomar el aperitivo en El Yerno, Bar Fiesta y Primeria

Cuando se trata de hacer una parada tras el desayuno, la vicepresidenta primera de Aehcos nos recomienda tres lugares imperdibles.

El primero es un conocido en esta sección: El Yerno. Se trata de uno de los restaurantes localizados en el interior del histórico mercado de Atarazanas, en la capital de la Costa del Sol. De su amplia carta recomienda el marisco malagueño "en estado puro", con sus conchas finas, los búsanos, las coquinas, los bolos y su “magnífico” atún a la plancha.

El recorrido nos devuelve a Marbella y, de nuevo, a Bar Fiesta, también en el mercado de la localidad costasoleña. En este establecimiento se puede elegir cualquier producto fresco. "No dejes de preguntar a Rubén, siempre dispuesto a recomendar lo mejor en pescado y marisco", apunta Mari Francis.

También en Marbella se encuentra Primeria, un gastrobar "sin pretensiones", donde las tapas gourmet y el vino de calidad se dan la mano.

A la hora del almuerzo, el listado de posibilidades es enorme. Y con amplia variedad de comidas.

Si la apuesta pasa por degustar unos buenos pescados, Mari Francis habla de Chiringuito Oasis, en Fuengirola, con sus coquinas, boquerones fritos y en vinagre, y el adobo; y de Parador Playa, en Benalmádena. En este caso, pone en valor su gazpachuelo con gamba de Málaga y sashimi de carabinero al Palo Cortado.

Si la opción es una cocina malagueña más tradicional, Restaurante Sarmiento (Casares) es una apuesta segura, como demuestra su cocina refinada con alma rural. De entre sus platos, apunta el chivo. En Málaga capital, destaca La Taberna de Mike Palmer, con su encanto estético y tradición renovada. En cuanto a platos, habla de sus lentejas con setas, de sus callos y de sus judías con oreja que sorprenden.

Otras menciones son Mesón Andrés (Fuengirola), por su cocina de mercado y tradición andaluza; El Higuerón (Fuengirola), "ideal para disfrutar de una fabada auténtica y una tortilla de Betanzos, siempre recién hecha".

También señala Taberna Gaspar (Marbella), Restaurante Catedral (Málaga capital), Da Bruno Cabopino (Marbella), y Lobito de Mar (Marbella), con Dani García a la cabeza.

Cenar en Takumi, Casa Curro, El Estrecho, El Pimpi en Puente Romano

Para cerrar la jornada, Mari Francis nos traslada a Marbella. Allí, el comensal tiene la posibilidad de degustar los mejores platos japoneses en Takumi; los chicharrones, quesos y ostras de Casa Curro y sus tres espacios; las sardinas abiertas al limón de El Estrecho, y el ajoblanco con granizado de mango en El Pimpi en Puente Romano.

Si se maneja la idea de optar por restaurantes de alta cocina, sugiere degustar las creaciones de José Carlos García en Muelle Uno, en Málaga capital; y la cocina bohemia y cosmopolita de Diego del Río, en Boho Club.