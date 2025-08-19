12 horas de mariscos y lujo: Alberto de Luna y su festín de 6.790 euros en Málaga

Alberto de Luna, influencer gastronómico, ha protagonizado en Málaga una de esas experiencias que pocos olvidan. Durante 12 horas, se sumergió en un auténtico homenaje al marisco y la fritura en Hermanos Alba, uno de los restaurantes más emblemáticos de la provincia, donde la excelencia del producto y la maestría en la cocina se viven casi como un ritual.

La factura final: 6.790 euros. Es el valor final de una "comida-cena" para tres personas, a las que sumó un cuarto comensal a partir de la merienda.

Pero lo que realmente marcó la jornada no fue el precio, sino la intensidad y la calidad de cada bocado.

Imagen de la factura de la comida-cena.

Desde la cigala hembra de Caleta de Vélez hasta el carabinero de Isla Cristina a la plancha, pasando por langostas con caviar, secuencias de quisquilla cruda y cocida, frituras perfectas de boquerón, calamar y taquitos de mero, y un cierre con sashimi de salmonete soasado que desbordó los sentidos.

El festín se acompañó del "mejor bebercio" que Alberto de Luna ha probado, elevando la experiencia a un nivel casi mítico. Destacó un Domaine Bizot, valorado en 1.550 euros, y un Arnoux-Lachaux por 1.300 euros.

La sala, dirigida por Juanma y Ana, ofreció "calidez y profesionalismo", mientras que en la cocina, Manuel Alba y el recién incorporado JC Crespo transformaron cada plato en un auténtico acto de respeto al producto.

"Hace años que es uno de mis restaurantes preferidos, uno de esos donde querría estar si llegase el fin del mundo", confesó el influencer tras la maratón gastronómica.

Hermanos Alba no es solo un restaurante; es un templo para los amantes del buen comer y del lujo extremo, donde la fritura alcanza niveles artísticos y cada marisco cuenta una historia de sabor y tradición.