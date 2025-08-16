Pablo Alborán elige un chiringuito de Torremolinos para cenar: tiene a uno de los mejores espeteros de Málaga

El cantante malagueño Pablo Alborán está disfrutando del verano en su tierra. Sabe que en cuanto llegue el otoño llegará la hora de poner en marcha la promoción de Kilómetro cero, su próximo disco, y está aprovechando la temporada estival para desconectar en la provincia de Málaga.

Este fin de semana, el artista ha compartido varias imágenes en su Instagram, en la playa, cocinando y jugando con su inseparable labrador, Terral. Así, en una de las fotografías se le ve muy sonriente, con una bonita camisa amarilla, en la terraza de un restaurante.

Concretamente, en el chiringuito Los Leones de Torremolinos (como se ve al fondo), que cuenta con uno de los mejores espeteros de la provincia de Málaga: Alfonso Marín, que lleva tres años presente en el top 3 del concurso que organiza el Círculo de Empresarios de la Costa del Sol.

En 2023 y 2024 quedó en el primer puesto, pero este año ha sido desbancado por Nicolás Joaquín Gavín, del Chiringuito Larry de Torremolinos. Si bien, sí que se ha alzado como el mejor espetero de la Costa del Sol occidental, que no es poco.

Con solo echar un vistazo a las redes sociales del chiringuito Los Leones, uno se hace una idea de cuál es sin duda el punto fuerte de este negocio: los espetos. Pero ojo, no solo de sardinas. Doradas o lubinas también pueden ser servidas tras pasar por la tradicional barquilla.

En el restaurante también puedes acabar chupándote los dedos degustando marisco: conchas, almejas, coquinas, gambitas... Pero también el típico pecaíto frito malagueño: boquerones, calamaritos, adobo, pulpo frito... Hay para todos los gustos.

Al malagueño le encanta comer bien cuando visita su tierra. Hace unos meses se le veía disfrutando con amigos en los Hermanos Alba, en El Palo.

El restaurante es un referente en la cocina de producto, especializado en pescados y mariscos frescos provenientes de las lonjas de Caleta de Vélez y Motril. Fundado en los años 80 por Manolo Alba y sus hermanos, el establecimiento se trasladó en 2015 a su ubicación actual, donde continúa siendo gestionado por la familia Alba, con Manolo en la cocina y su hijo Juanma en la sala . La carta ofrece una variedad de platos que incluyen frituras, planchas, cocciones y preparaciones en crudo, destacando especialidades como las coquinas de la costa, las quisquillas de huevas azules y los carabineros.