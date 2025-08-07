El yogur griego helado de Myka llega a Málaga: "Una receta artesanal con más de 30 complementos a elegir"

La firma gastronómica de yogur griego helado Myka aterriza en Málaga con un obrador en el centro de Málaga. La marca acaba de inaugurar su nuevo local, el décimo en España y el primero en Andalucía, como parte de la expansión de la compañía, según han indicado en un comunicado.

El yogur griego helado se puede combinar con más de 30 extras, "de alta repostería", como la compota de frutos rojos o la nocciola, u opciones más innovadoras como pistacho, naranja amarga, miel artesana y aceite virgen de oliva.

Esta firma, fundada por el matrimonio de emprendedores Natalia Morales y Javier Ezquerro hace dos años, se encuentra embarcada en un ambicioso proceso de expansión internacional: antes de que acabe el año le habrá llevado a estar presente en 16 países y casi una veintena de ciudades con más de 160 establecimientos.

En España, está presente en Madrid (3), Barcelona (1), Valencia (2), Gerona (1) y Toledo (1).

El nuevo MYKA de Málaga está ubicado en el número 2 de la calle Antonio Baena, en pleno centro de la ciudad. El establecimiento cuenta con una superficie total de 50 metros cuadrados, de los que 30 corresponderán al área de exposición y venta, y los otros 20 a su obrador.

Su base, el yogur griego auténtico, se importa semanalmente desde Grecia y, una vez en el obrador, se le añade kéfir y leche pasteurizada de primeras marcas antes de transformarse en helado, a partir de una receta propia de Natalia Morales y Javier Ezquerro.

Helados de Myka.

Además de los helados de yogur griego auténtico, la carta de Myka incluye dos opciones más. Por una parte, un helado clásico, inspirado en festividades locales y tendencias gastronómicas, cuyo sabor varía todos los meses. Y, por otra, un sorbete 100% libre de lácteos, para las personas intolerantes a la lactosa o que siguen una dieta vegana.

El local de Myka está inspirado en Grecia, con una decoración en tonos blancos y azules y pavimento rústico en piedra, además de vasijas de cerámica popular que adornan las hornacinas de la heladería y un techo al más puro estilo tradicional helénico.