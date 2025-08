Dónde comer en Málaga según la empresaria Mara Rubio, directora de Cuatrocento

Mara Rubio es la directora de la agencia Cuatrocento, una de las más conocidas de Málaga, así como vicepresidenta de la patronal recién creada Apecom. También es articulista de este diario.

Rubio es una de las mayores conocedoras de los eventos que pasan en Málaga ya que organiza o ayuda a organizar muchos de ellos y tiene, por tanto, un amplio conocimiento de la oferta hostelera de la provincia.

Es la protagonista de nuestra sección Dónde comer en Málaga de este viernes y éstas son sus recomendaciones aunque reconoce que es muy difícil hacer una selección.

Para desayunar

"Para desayunar, soy de clásicos: unos churros en Los Valle, en pleno Perchel, porque es donde desayunaba con mis abuelos y me trae buenos recuerdos o en La Fragata. Con la oficina en Molina Lario lo tengo muy cerquita, y sus tortillas son de premio. Recientemente he descubierto Galeón, junto a la estación marítima: buen servicio, muy buen café y variedad de pitufos", explica.

Para comer

"Para comer, me gusta Ultramarinos Benjamín en calle Strachan: sus arroces están muy ricos, y la opción de tomarte un buen vino con embutidos, conservas o queso payoyo, picoteando en las mesas altas, me gusta mucho", indica.

Rubio también incluye entre sus apuestas el Refectorium Malagueta, "un referente: materia prima local y nacional de primera calidad, y una cocina honesta que respeta el producto".

Y añade una tercera recomendación. "Con la familia, en fin de semana, pescaito en Las Palmeras. Enrique y su gente te atienden de maravilla, y sigue siendo un chiringuito de los de siempre. Desde lo más sencillo, como unos espetos con tomate aliñado, hasta pescados grandes espetados: todo lo cocinan bien".

Para merendar

"Yo soy de merendar, y en pleno verano, lo mejor es un helado. Si estoy por el centro,elijo Nonna en la plaza de la Merced. Me encanta su Carapino, con muchísimos piñones y caramelo. O Lauri, en Juan Sebastián Elcano, por sus sabores clásicos o su bombón helado. Si pides para llevar, solo por ver cómo empaquetan el litro ya merece la pena: es como viajar al pasado", detalla Rubio.

Para cenar

"Para cenar, soy muy de sushi, así que Óleo y No-Vo, en el Soho, son mi perdición. Ambos tienen un mix de cocina mediterránea y japonesa que me encanta. Además, cuentan con entrantes que me parecen imprescindibles: las patatas bravas con espuma picante de Sergio y Rui, o el brioche de steak tartar con huevo de codorniz de Guille. Un espectáculo", subraya la empresaria.



Aparte de eso escoge Marisquería Playa. "Es pequeña y muy de barrio, pero con marisco fresco y gran variedad. Suelen tener de todo para darte un homenaje a muy buen precio".

"Y, como capricho para celebrar algo especial, JCG en Muelle Uno. Las veces que he ido lo he disfrutado muchísimo: su cocina, el servicio, el espacio… no me extraña que tenga estrella", indica.

Para tomar una copa

Para terminar con una copa, Rubio escoge "el Trocadero y sus vistas, tomando un Moscow Mule. En cócteles, son de lo mejor que hay en Málaga. Y para algo más informal y cerca de casa, El Bourbon, en el Cerrado de Calderón".