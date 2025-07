Los camperos de Los Delfines aterrizan en el corazón de El Perchel: "Con este segundo local llegaremos a toda Málaga"

Aunque hay más de uno que ha pasado el mes de julio de vacaciones, el empresario Francisco Arcas y su equipo de la bocatería Los Delfines lo han pasado sudando la gota gorda preparando su segundo establecimiento, que se ubicará en el corazón de El Perchel, en el local donde se encontraba con anterioridad Las Merchanas.

Cofrade hasta la médula, Arcas se muestra feliz y contento por dar este gran paso gracias a la confianza de Pepe Tejón, propietario de Las Merchanas, histórica taberna semanasantera. "Conocedor de lo que hice en Carretería 111, me ofreció la idea de quedarme con el local y, aunque yo tenía otros planes de inicio, me he metido en el fregao por la amistad que nos une y el respeto que tengo a su carrera", relata Arcas a EL ESPAÑOL de Málaga.

El empresario malagueño ya confesó el pasado año en una entrevista con este periódico su deseo de llegar a una zona que hasta el momento no alcanzaba ni con el sistema de delivery: la zona oeste de Málaga, y más concretamente Carretera de Cádiz. "Ojalá pronto puedan estar los malagueños comiéndose un campero en la playa de la Misericordia", decía entonces Arcas.

Con este nuevo local, se va a cumplir en cierta medida su objetivo inicial, ya que "si antes cubría el 90%" del mapa malagueño con el reparto a domicilio, ahora cubrirá "prácticamente el 100%", en sus propias palabras. Además, doblarán el número de motoristas, alcanzando un total de 42 en esta nueva etapa de Los Delfines.

Aunque la historia de Los Delfines tiene más de 50 años, la realidad es que Arcas y su equipo están logrando escribir páginas que saben incluso mejor que sus camperos en los últimos años, y ya es decir, ya que se convirtieron en el mejor restaurante de Andalucía en los premios Just Eat 2024. Su rápido servicio, la notable atención al cliente y la 'deliciosa comida', son los puntos más valorados de Los Delfines por los usuarios de Just Eat.

La noticia de la apertura ha sido anunciada por Los Delfines a través de sus redes sociales con un emotivo vídeo donde, según explica Arcas, se refleja el cierre de ciclo que se produce en El Perchel. En una primera parte Arcas y su hija llegan a El Perchel y ella dice que le gusta mucho la zona y, en el segundo, Pepe Tejón le entrega las llaves del nuevo local.

"Le tenemos un cariño tremendo y vamos a mantener algunos de los platos de Las Merchanas para homenajearles y recordar que ellos también estuvieron allí en su día", sostiene Arcas, quien no tiene claro aún el día de la apertura.

"Me gustaría que fuera la semana del 10 de agosto, aunque no hay nada seguro aún", dice, mientras pone a punto el nuevo establecimiento con la ayuda de su familia y de dos grandes amigos, Jesus Carrasco y Yolanda Relaño, dos nombres a los que agradece muchísimo el trabajo a destajo de las últimas semanas. "Están currando como jabatos, como siempre que les necesito y estoy muy agradecido, son grandes amigos", expresa.

La noticia de la llegada de Las Merchanas ha tenido una genial acogida en El Perchel tras la salida de Mendivil de la calle que le daba nombre. "Volvemos a tener camperos de toda la vida en el barrio", celebraba un vecino en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga. Pero ojo, que Mendivil no ha cerrado permanentemente. Se encuentran en la plaza Río Tabanco del distrito Cruz de Humilladero.