Daniel Agromayor, director general de Five Guys en España: "La ciudad de Málaga está todavía por conquistar"

Five Guys sigue apostando fuerte por la Costa del Sol. Tras sus aperturas en La Cañada y Puerto Banús, la cadena estadounidense aterriza ahora en pleno centro de Marbella con un nuevo local que abre sus puertas este jueves 17 de julio. El director de la marca en España, Daniel Agromayor, detalla que entre sus planes de expansión se encuentra el núcleo urbano de Málaga, ya que hasta ahora solo cuentan con un local en el outlet McArthurGlen.

Esta compañía familiar se caracteriza por sus más de "250.000 combinaciones" en el menú, y por dejar de lado el modelo franquicia: todos los locales que inauguran son explotados por Five Guys en propiedad.

¿Cómo será el nuevo Five Guys de Marbella?

El jueves 17 de julio abrimos las puertas del nuevo Five Guys de Marbella. Es el segundo, dado que ya tenemos el de La Cañada, que abrimos a finales del año pasado. Luego está también el de Puerto Banús. Tiene 363 metros cuadrados, con parte interior y exterior. El enclave es único, muy cerca del puerto deportivo. Pensamos que vamos a ser un buen vecino para el municipio.

¿Cuántos puestos de trabajo se crearán en este nuevo local?

Estamos aprendiendo un poco del mercado de Málaga y de Marbella, pero vamos a contratar aproximadamente a 60 personas que van a empezar a trabajar con nosotros, con contratos fijos. De hecho, ya están en formación para hacer las burgers and fries de Five Guys. Serán iguales que las de La Cañada, o las de Puerto Banús, o las de Granada. Idénticas. Aquí la novedad, a diferencia de lo que es habitual en la restauración moderna, es que nosotros no somos franquicias. Todos los restaurantes son propiedad de Jerry y Janie, que son el papá y la mamá de los cinco chicos que pasaron a llevar Five Guys. La empresa la dirigen ellos, les pertenece y los restaurantes los explotan en propiedad.

¿Se va a hacer algo especial con motivo de la apertura?

No. Nosotros celebramos el empleo que generamos: hacemos un desayuno con los empleados y unos discursos, pero no hacemos promociones ni actividades especiales de marketing. Nunca se ha hecho desde que la marca la fundó Jerry en 1986 con sus hijos en Estados Unidos. Lo que hacemos es celebrar el empleo que generamos. El homenaje y toda la celebración ocurren alrededor de la nueva oportunidad laboral que se brinda a todos los que empiezan a trabajar con nosotros. Y celebramos que, con mucho esfuerzo, esperamos que sea un gran éxito este nuevo Five Guys de Marbella. Es una marca muy humilde, muy sencilla. Entonces lo que hacemos es: se abren las puertas, se pone el rock and roll a tope y nos vamos a cocinar burgers.

Este será el cuarto Five Guys en la provincia de Málaga. ¿Tienen pensado expandirse por Málaga capital?

Málaga ciudad está todavía por conquistar. Tenemos un local en McArthurGlen, pero no estamos en el núcleo urbano de Málaga. Eso habrá que corregirlo. Tenemos muchísimos fan de Málaga, de la ciudad y de alrededor, que nos escriben mucho. Llevamos tiempo buscando locales que se adecúen a nuestros requisitos, a nuestras especificaciones técnicas para poder abrir. El que la sigue la consigue. Pero no tenemos ahora todavía nada concreto que anunciar.

¿Qué tipo de cliente ven en Málaga?

La principal diferencia es que McArthurGlen es un local orientado al shopping y ocio, típico de centros comerciales o destinos para comprar o ir al cine. En cambio, los restaurantes ubicados en zonas urbanas como el centro de Marbella o Puerto Banús atraen un público más variado: no solo compradores, sino también quienes disfrutan de la ciudad, turistas y residentes habituales o temporales.

Este nuevo local de Marbella será el número 42 de la marca en España. Hay Five Guys en ubicaciones muy variadas como Gran Vía en Madrid o centros comerciales como La Cañada, eso nos permite llegar a públicos y situaciones de consumo muy distintas: individuales, familiares, jóvenes, mayores... Five Guys es diverso, no tiene un público específico, y todos buscan comida de calidad, con ingredientes frescos, lo que aquí llamamos el segmento Better Burger.

¿Qué es lo que más se pide en Málaga?

Tenemos más de 250.000 combinaciones. Al final, hay una variedad impresionante. ¿Cuál es la que más se vende? Hay tantas recetas que es difícil decirlo. Lo que sí sé es que, en España, y también en Málaga, nos gusta ponerle muchas cosas a la hamburguesa. Se cogen muchos toppings gratis: mucha cebolla, cruda o a la plancha, mucho champiñón a la plancha, lechuga, tomate, que nos encanta y le da frescor. La gente llena las hamburguesas con muchas cosas. De hecho, muchas veces, cuando estoy en la tienda trabajando y me toca envolverlas, cuesta hacerlo por lo grande que es, por la torre de toppings que lleva. Nos gusta mucho que sean productos de la tierra: lechuga fresca que hemos preparado esa mañana en el restaurante, tomate cortado a mano, pimiento verde, o jalapeños, también cortados a mano ese mismo día.

Luego, en Málaga, también nos encantan los cacahuetes. Ya sea en McArthurGlen, Puerto Banús o La Cañada, usamos muchísimos kilos de cacahuetes, que están a libre servicio y son gratis. Puedes venir a Five Guys, comprar tu bebida y rellenarla gratis y comer un kilo de cacahuetes y nadie te va a decir nada. Five Guys es una marca muy generosa en el sentido de: ven, siéntate cómodo, seas quien seas. Pide la hamburguesa que quieras, muy básica o con un montón de cosas, gratis. Y cómela mientras disfrutas del rock and roll.

Es una filosofía muy personal y concreta, especialmente ahora que hay tantas hamburguesas virales.

Sí, totalmente. Lo difícil es mantener el proyecto en el tiempo con consistencia, sostener los estándares de calidad y, sobre todo, crear una empresa con valores. Después de 40 años, eso es lo complicado.