La mejor ensaladilla rusa de Málaga se come en este restaurante: los expertos así lo aseguran

Por más que es a mediados de noviembre cuando se conmemora el día internacional de la ensaladilla rusa, este sencillo y rico plato debe celebrarse a diario. Cualquier fecha en el calendario es buena para disfrutar de la que se ha convertido en una de las tapas por excelencia de España. Pero siendo cierto esto, no lo es menos que no en todos los restaurantes se come igual.

Por más que la base de una ensaladilla son las patatas cocidas y la mayonesa, hay toques de distinción que permiten seleccionar aquellos que pueden ser considerados los mejores lugares para degustar este plato típico.

Para no dejarnos llevar solo por el paladar individual, en EL ESPAÑOL de Málaga optamos por fiarnos del gusto de los críticos de la Guía Macarfi, una de las más prestigiosas del sector, que ha tenido a bien apuntar aquellos negocios hosteleros de la provincia de Málaga donde mejor se prepara y se come la ensaladilla.

A ojos de estos expertos, el que encabeza este amplio listado es La Cosmopolita, que a los mandos del premiado Dani Carnero (tiene una Estrella Michelin con Kaleja), se ha convertido en uno de los referentes gastronómicos del Centro histórico de Málaga.

Carnero apuesta por una receta singular, en la que no hay espacio para el atún o la ventresca, De hecho, lo que la hace tan especial es el jamón. Una variante que, por los comentarios de los comensales, da un resultado excelente. Patata, zanahoria y unos taquitos de jamón…

El segundo lugar en la selección de mejores ensaladillas nos lleva hasta Tragatá Málaga, en plena Alameda Principal. Se trata de un negocio que lleva poco tiempo con sus puertas abiertas y que llega con el sello propio de Benito Gómez, responsable también de Tragatá Ronda y de Bardal.

También se menciona en esta selección Restaurante Valdivia, en Algatocín, y Araboka Plaza. En este último caso, se apuesta por una ensaladilla con gambitas de Málaga y ventresca.