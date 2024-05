Los donuts artesanales y los cafés de la malagueña Bun llegan a la calle Carretería

Noticias relacionadas Ô Dreams abrirá en Málaga su primera tienda en España: regalará donuts el día de la inauguración

La empresa malagueña Bun and Coffee llega a la calle Carretería, en pleno Centro histórico de Málaga, para servir sus cafés de especialidad y sus donuts artesanales. Este nuevo local, que abrirá sus puertas este viernes 31 de mayo, será el segundo de la cadena en la ciudad. Estará situado en el número 51 de la recién reformada vía.

Tal y como confirman desde Bun and Coffee, va a ser un establecimiento take away. Y ello en una zona en pleno "florecimiento" tras los trabajos de reurbanización y semipeatonalización de Carretería. "Con su diseño minimalista y moderno, Bun and Coffee ofrece un espacio donde la pastelería artesanal ocupa un lugar central", destacan.

La firma malagueña presume de su compromiso con la calidad y la innovación, subrayando que desde el café especialidad hasta los donuts "están elaborados con ingredientes de la más alta calidad, utilizando café del tostador malagueño Kima Coffee, harina de trigo malagueño ecológico, e ingredientes siempre naturales y frescos de temporada".

Todos los donuts son plant-based, que los hace aptos para veganos, personas con alergias a la leche y a los huevos. La repostería se elabora a mano cada día en el obrador de Málaga, garantizando así productos siempre frescos y deliciosos.

"Estamos emocionados de abrir nuestras puertas en la calle Carretería y de ser parte de la vibrante escena gastronómica de Málaga. Estamos contentos de poder expandir nuestra misión, de poder ofrecer productos honestos, de compartir nuestra pasión por la comida de calidad de manera divertida y positiva, pero siempre basándonos en la sostenibilidad y el trabajo conjunto entre comercios locales", comenta Javier Marín, fundador de la marca.

Para celebrar la inauguración del local, Bun and Coffee invita a todos los que se registren en su web, bunandcoffee.es, a una merienda gratuita el día 31 de mayo a partir de las 18:00 horas. Todos los invitados que se registren podrán deleitarse con un donut y una taza de café o una refrescante limonada casera.