La Fiesta del Boquerón tendrá degustaciones gratuitas en restaurantes de Rincón de la Victoria

El boquerón volverá a convertirse en el gran protagonista gastronómico de Rincón de la Victoria entre el 7 y el 12 de septiembre con la Fiesta del Boquerón Victoriano, que contará este año con un variado programa que incluye la degustación gratuita de mil kilos de este pescado en más de 60 establecimientos de la localidad.

Además, se incluyen demostraciones culinarias en directo, la celebración en el municipio de un mercado Sabor a Málaga, música y actividades para toda la familia, y la creatividad de una treintena de establecimientos de la capital y de Rincón de la Victoria que forman parte de la Red de Restaurantes del Boquerón Victoriano y que ofrecerán diversos platos para dar a conocer las posibilidades gastronómicas del boquerón.

El presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha presentado este viernes las actividades que se enmarcan en la XVIII Fiesta del Boquerón Victoriano junto al vicepresidente primero de la institución provincial y responsable de Sabor a Málaga, Juan Carlos Maldonado, y al concejal de Turismo de Rincón de la Victoria, Antonio José Martín.

En el acto, también han estado presentes representantes de las asociaciones de comerciantes y empresarios del municipio (Acerv, Aehmur y Círculo de Mujeres Empresarias), de entidades como La Carta Malacitana, la Academia Gastronómica de Málaga y Tecnyhostel, y cocineros con los que se ha firmado un convenio de colaboración para la difusión de la fiesta: Eurotoques, Amuco, Artcua, Aovesol, Gastroarte y Grupo All Star.

Salado ha apuntado que este año la fiesta, declarada de Interés Turístico Provincial, recupera sus fechas iniciales, coincidiendo con la festividad de la Virgen de la Victoria. Y ha añadido que esta iniciativa, con la que se promociona el consumo del boquerón y las posibilidades culinarias que ofrece, contribuirá también a reactivar el turismo y la economía de Rincón de la Victoria.

Demostraciones gastronómicas

Francisco Salado ha explicado que del 7 al 10 de septiembre habrá showcooking, la cocina en directo, en el Añoreta Resort los primeros tres días, cerrando en la Plaza Al-Ándalus el viernes 10.

En concreto, el 7 de septiembre, Richard Alcayde y Carlos Caballero, asesores gastronómicos y ex concursantes de Top Chef, harán 'El boquerón viajero', a cuatro manos, un formato no utilizado hasta ahora. El día 8 será el turno de 'El boquerón y los sabores de cuchara', con Juan Antonio Aguilar (Eurotoques-Paradores); y de Rubén Antón (Grupo All Stars-Arxiduna) con 'Boquerón Málaga adentro'.

El día 9 es el día de Amuco (Asociación de Mujeres Cocineras Profesinales), con María Victoria Gallego y Meme Rodríguez, de Artcua y Gastroarte, respectivamente. Y el viernes 10, día de la inauguración del Mercado Sabor a Málaga, participarán en 'De Rincón el Boquerón' cocineros locales: Antonio López, de 4 Mesas, y Diego Narbona, de Bendita Katalina.

Todos los platos llevan un maridaje de vinos de Málaga a cargo del vicepresidende de la Asociación de Sumilleres de Málaga y Premio Puerta Nueva, Jesús María Claros, y una armonización con aceites malagueños de la mano de Francisco Lorenzo, presidente de Olearum. Cabe recordar que para participar en estos showcookings es necesaria la inscripción previa en turismo@rincondelavictoria.es.

Mercado Sabor a Málaga

Por otro lado, el fin de semana del 10 al 12 de septiembre se celebrará en la Plaza Al-Ándalus de Rincón de la Victoria el Mercado Sabor a Málaga, entre las 11.00 y las 22.00 horas, y que contará con 16 expositores de productores de la provincia y actividades que girarán en torno al boquerón victoriano, así como con actuaciones musicales e infantiles.

Como responsable de Sabor a Málaga, Maldonado ha valorado que la presencia de este mercado, coincidiendo con la Fiesta del Boquerón Victoriano, "casa con esa vocación de la marca por promocionar también los productos del mar que forman parte de nuestra identidad, de nuestra cocina".

"A través de esos 16 expositores, que es el espacio máximo que hemos podido abarcar por cuestión de seguridad, los productores ofrecerán todo tipo de productos, poniendo el acento en aquellos que maridan especialmente con los boquerones y otros productos del mar", ha precisado.

Igualmente, durante el fin de semana del 10 al 12 de septiembre, más de 60 restaurantes del municipio van a ofrecer degustaciones gratuitas de boquerones fritos o en vinagre, a los que el Ayuntamiento repartirá 1.000 kilos de pescado adquiridos en pescaderías locales.

En esta línea, Francisco Salado también ha incidido en que, dentro de la fiesta, en los últimos años también se pretende dar mayor protagonismo a los restaurantes y a su implicación en la promoción de este producto.

En este sentido, por cuarto año consecutivo, entre el 6 y el 19 de septiembre estará activa la Red de Restaurantes del Boquerón Victoriano, en la que participan una treintena de restaurantes de Málaga capital y Rincón de la Victoria. Se trata de impulsar el consumo de boquerón, promocionar la fiesta, dar a conocer las posibilidades gastronómicas del boquerón y dar visibilidad a los restaurantes participantes.

Los establecimientos ofrecerán platos tan suculentos como lomitos de boquerón al sarmiento, hummus de su fritura, almendras y naranja, boquerón a la llama, huevas de arenque y ajoblanco de manzana, pepito de boquerón en tempura con mayonesa de yuzu, milhojas de boquerón en vinagre, coca de boquerón al vinagre, ensalada rusa victoriana y tartar de boquerón con aguacate. De los platos que ofrecerán los restaurantes de esta red saldrá el cuarto recetario que se presentará en Fitur en enero del año próximo.