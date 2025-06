Federico Merino, director de IVI Málaga: “La IA nos permite evaluar la calidad de los óvulos que se congelan y estimar el porcentaje de éxito en un futuro tratamiento de fertilidad”

La maternidad tardía ya no es una excepción, sino una tendencia en auge. En España, más mujeres tienen hijos a los 40 que a los 25, y esta realidad repercute directamente en la tasa de natalidad, que sigue cayendo año tras año. Frente a este escenario, llamado invierno demográfico, la reproducción asistida emerge como una herramienta esencial que da respuesta al desafío poblacional. En Málaga, IVI es un referente en ofrecer soluciones médicas adaptadas a cada paciente, apoyándose en tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) y la genética para maximizar las posibilidades de embarazo.

35 años de avances: cuando nadie creía en preservar, IVI ya congelaba óvulos

Cuando en 1990 IVI abría sus puertas como la primera institución médica en España dedicada exclusivamente a la reproducción asistida, la preservación de la fertilidad era aún un concepto incipiente. Hoy, más de 250.000 niños han nacido gracias a sus tratamientos. En su clínica de Málaga, el equipo liderado por el Dr. Federico Merino aplica las técnicas más innovadoras, ofreciendo esperanza a mujeres y parejas que desean ser madres, pero necesitan más tiempo.

“Los óvulos, a partir de los 35 años, empiezan a disminuir de una manera muy rápida, y sobre todo, disminuye su calidad. Es importante que la población esté informada de este hecho para poder afrontar el reto de la natalidad, ya que existen tratamientos de preservación de la fertilidad que permiten que una mujer pueda congelar óvulos de buena calidad antes de los 35 años y así tener la posibilidad de ser madre años después.

Además, gracias a los avances en inteligencia artificial con los que contamos en IVI, es posible evaluar con mayor precisión la calidad de los óvulos y estimar el porcentaje de éxito en un futuro tratamiento de fertilidad, brindando a las mujeres información valiosa para tomar decisiones informadas sobre su maternidad”, explica el Dr. Merino.

Preservar hoy para decidir mañana

Uno de los grandes avances en fertilidad ha sido la vitrificación de óvulos, un procedimiento que permite congelar óvulos en su mejor momento de calidad, aumentando las probabilidades de embarazo cuando se decida ser madre. My IVI Prediction, un servicio pionero que combina IA con análisis clínico, permite a la paciente conocer de forma personalizada la calidad de sus ovocitos y sus probabilidades de éxito.

“Las pacientes llegan con la ilusión de que, por mucho que pase el tiempo, su deseo de ser madres se mantenga intacto. Gracias a la IA, ahora podemos ofrecerles respuestas más precisas y seguras”, explica el Dr. Merino.

Además, el nuevo servicio My IVI Genetic añade un análisis genético para identificar mutaciones hereditarias, aportando un mayor control sobre el tratamiento y personalizando aún más el proceso.

Testimonios reales: Laura y Kymberly, dos decisiones, una misma esperanza

Laura preservó sus óvulos en IVI Mallorca en 2021, tras una separación:

“Fue una inversión en mí misma. Me dio tranquilidad mental para seguir creciendo profesionalmente. Hoy, con 41 años, estoy embarazada de 29 semanas y sé que tomé la decisión correcta”.

Kymberly, belga residente en Malta, eligió IVI Málaga para su preserva social:

“Viajé hasta Málaga por recomendación. Con My IVI Prediction obtuve no solo información detallada sobre mis óvulos, sino también imágenes que me conectaron con mi futuro. La experiencia superó mis expectativas”.

La investigación como pilar del éxito reproductivo

IVI es líder mundial en investigación aplicada a la medicina reproductiva. Sus estudios con IA para la selección embrionaria, el uso de nitrógeno granizado en la vitrificación de embriones, y su apuesta por transferencias en ciclos naturales, son algunos de los avances que han elevado sus tasas de éxito. En la actualidad, la mayoría de mujeres y parejas que acuden a IVI logran su objetivo.

“La IA nos ayuda a anticiparnos, personalizar y minimizar riesgos. Pero siempre acompañamos a la paciente con criterio médico y sentido común.Contamos con un equipo multidisciplinar muy preparado para afrontar cada caso de forma individual y ofrecer las mejores soluciones, acompañando a nuestros pacientes en todo el proceso. Y eso hace que nuestras tasas de éxito sean tan buenas ”, subraya el Dr. Merino.

Desde su sede en Málaga, IVI ofrece un Pack Diagnóstico que permite realizar todas las pruebas necesarias desde la primera visita, agilizando el proceso de diagnóstico y adaptando el tratamiento a cada realidad. La cercanía del equipo médico, junto con la tecnología más avanzada, posiciona a esta clínica como un referente en Andalucía.

Cada vez más mujeres deciden preservar su fertilidad o acudir a la reproducción asistida como primer paso hacia la maternidad. IVI Málaga ofrece un enfoque integral, donde ciencia, empatía y tecnología se unen para ayudarte a tomar decisiones informadas. Pide cita hoy y comienza tu camino hacia la maternidad.

Sobre IVI Málaga

Dirección: Av. de la Aurora, 55, 29006, Málaga.

Contacto: 651 791 000

Web: https://ivi.es/clinicas/malaga/