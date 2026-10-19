Empleados de Coca-Cola participan en la III Semana del Voluntariado en Andalucía

Colaboran en iniciativas de conservación ambiental, inclusión de personas con discapacidad y acompañamiento a personas mayores.

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LO ESENCIAL Las claves Coca-Cola Europacific Partners celebra del 13 al 23 de octubre la III Semana del Voluntariado en Andalucía con diversas actividades sociales y ambientales. Los empleados participarán en la limpieza de la playa de Sacaba y el entorno del Guadalhorce, colaborando con el Ayuntamiento de Málaga y varias ONG local. El programa 'La Magia de Coca-Cola' permite a los trabajadores dedicar hasta dos jornadas laborales remuneradas al año a proyectos comunitarios. La actividad de la compañía genera un valor añadido de 1.327 millones de euros en la economía andaluza y sostiene más de 21.300 empleos.

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) celebra del 13 al 23 de octubre la tercera edición de la Semana del Voluntariado, una iniciativa que moviliza a los empleados de la compañía en Málaga para participar en actividades sociales y medioambientales desarrolladas junto al Ayuntamiento de Málaga, Asociación Chelonia, Málaga Down y Colegio Santa Teresa.

La acción forma parte de La Magia de Coca-Cola, el programa de voluntariado corporativo de Coca-Cola Europacific Partners, a través del cual los empleados pueden dedicar hasta dos jornadas laborales remuneradas al año a iniciativas que contribuyen al bienestar social, el cuidado del entorno y el fortalecimiento de las comunidades locales.

Los empleados de Coca-Cola en Málaga, participan en esta ocasión en la protección del medio ambiente, con la limpieza de la playa de Sacaba y el entorno de la Desembocadura del Guadalhorce, realizando selección de residuos de todo lo que se recoja, que posteriormente los servicios operativos del Ayuntamiento de Málaga, lo retiran.

"La Semana del Voluntariado refleja cómo entendemos nuestro papel en las comunidades donde estamos presentes. Gracias al compromiso de nuestros empleados y a la colaboración con Fundaciones, y ONG locales, podemos apoyar iniciativas que generan impacto en las personas, en el entorno y en las localidades. Creemos que las mejores transformaciones comienzan cerca de casa, donde vivimos y trabajamos, y se construyen junto a quienes conocen las necesidades del territorio", señala Beatriz Codes, Directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Área Sur de CCEP Iberia.

Iniciativas que generan impacto en Andalucía

Durante la Semana del Voluntariado, los empleados de la compañía participan en iniciativas de conservación ambiental, inclusión de personas con discapacidad y acompañamiento a personas mayores.

Andalucía forma parte de la huella territorial de Coca-Cola en España. La compañía mantiene una estrecha vinculación con la comunidad andaluza a través de su actividad económica, sus clientes, proveedores y empleados, contribuyendo al desarrollo de las localidades en las que está presente.

Ese compromiso con el territorio se extiende también mediante iniciativas como GIRA Mujeres, GIRA Jóvenes,Mares Circulares, Hostelería #PorElClima y acciones de voluntariado que buscan generar un impacto positivo en las comunidades locales.

Destacar que la actividad de Coca-Cola en Andalucía genera un valor añadido de 1.327 millones de euros a la economía de la comunidad y contribuye al mantenimiento de más de 21.393 empleos directos e indirectos. Además, la compañía cuenta con una planta de producción en Sevilla, en la que ha invertido más de 84 millones de euros desde 2019.

La Magia de Coca-Cola: un programa con impacto en las comunidades

La Semana del Voluntariado es una de las principales iniciativas de La Magia de Coca-Cola, el programa de voluntariado corporativo de CCEP que permite a los empleados participar durante todo el año en proyectos sociales y medioambientales.

Solo en 2025, los empleados de CCEP dedicaron más de 7.200 horas a acciones de voluntariado, mientras que desde 2019 la cifra acumulada supera las 46.000 horas, reflejo de la implicación sostenida de los equipos con las comunidades en las que la compañía está presente.