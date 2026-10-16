Guía de planes para el fin de semana en Málaga: festivales, música y ferias gastronómicas en la provincia

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LO ESENCIAL Las claves Málaga acoge durante el fin de semana del 16 al 18 de octubre eventos culturales como el Festival de Cine Francés, la feria pop ImaginaMálaga y el espectáculo multimedia 'Vivaldianno' en el Teatro del Soho. La gastronomía cobra protagonismo con la V Ruta de la Tapa de El Perchel en la capital y la Ruta de la Tapa de Pizarra, además de la celebración del Oktoberfest en Torrox. Las iniciativas solidarias y de ocio incluyen el evento de belleza 'Fuertes y Hermosas' contra la violencia de género en la capital y la Marcha Rosa contra el cáncer de mama en Mijas. La oferta en la provincia se completa con las Fiestas de Santa Teresa en La Cala de Mijas, la Feria de San Pedro Alcántara y el festival japonés Matsuri en Alhaurín de la Torre.

Comienza un nuevo fin de semana en la provincia de Málaga cargado de planes. Entre las opciones que podrás encontrar este fin de semana, habrá actividades para niños, mercadillos, festivales y ferias en los pueblos durante los días 16, 17 y 18 de octubre.

-Festival de Cine Francés de Málaga. Málaga celebra del 16 al 23 de octubre la 32.ª edición de este certamen, que reúne una selección de cine francófono con estrenos exclusivos, nuevos talentos y propuestas de distintos géneros. Las proyecciones y encuentros se repartirán por espacios culturales como el Cine Albéniz, el Teatro Cánovas, La Térmica, el Ateneo y la Alianza Francesa.

-Fuertes y Hermosas en Málaga. La plaza de la Constitución se convertirá el próximo sábado 17 de octubre en un salón de belleza al aire libre con la 11.ª edición de Fuertes y Hermosas, una iniciativa solidaria contra la violencia de género. De 12:00 a 20:00 horas, más de 150 profesionales ofrecerán servicios de peluquería, maquillaje, manicura, barbería y tratamientos de belleza por entre 5 y 10 euros, además de actividades infantiles. Toda la recaudación se destinará al proyecto ‘Vive y Camina’ de las Hermanitas Adoratrices, que ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad por violencia o explotación sexual.

-‘Música… en tu zona’ en Málaga. El ciclo de conciertos gratuitos regresa en octubre a los once distritos de la capital con una programación dedicada a las bandas sonoras y la música de cine. Las actuaciones se celebran al aire libre, en parques y plazas. Las próximas citas serán el viernes 16 de octubre en el Parque Virgen de las Cañas, en Puerto de la Torre; el sábado 17 en el Auditorio del Parque Héroes del Combate de Teatinos; y el domingo 18 en el Parque El Brillante, en Campanillas. Los conciertos comienzan a las 19:00 horas y la entrada es gratuita hasta completar aforo.

-Ruta de la Tapa de El Perchel en Málaga. El barrio de El Perchel celebra hasta el 18 de octubre la quinta edición de su Ruta de la Tapa, una propuesta para descubrir la gastronomía local a través de seis establecimientos participantes. Por 4,50 euros, los asistentes podrán degustar una tapa acompañada de bebida y recorrer los bares del barrio, en una iniciativa que busca impulsar la hostelería y el comercio de proximidad.

-ImaginaMálaga en La Caja Blanca. Málaga celebra del 16 al 18 de octubre la segunda edición de ‘ImaginaMálaga’, un evento gratuito dedicado a la cultura pop, la literatura fantástica y el mundo del cómic. La Caja Blanca acogerá encuentros y firmas con autores locales e internacionales, talleres, exhibiciones, juegos y conciertos, entre otras actividades para todos los públicos, con especial atención al público juvenil.

-‘Vivaldianno: El resplandor de Venecia’ en el Teatro del Soho. Málaga acoge del 15 al 18 de octubre el estreno en España de este espectáculo multimedia dedicado a Antonio Vivaldi. La propuesta combina música clásica en directo, danza, proyecciones en 3D, animaciones y efectos de luz y láser para recrear la Venecia del siglo XVIII y reinterpretar algunas de sus composiciones más conocidas, como ‘Las cuatro estaciones’.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-San Miguel celebra su 60 aniversario en Málaga. El 17 de octubre en la plaza de toros de La Malagueta. Los DJs Aaron Sevilla, Les Castizos y Vikii serán los protagonistas de una cita en la que pincharán música electrónica desde un globo aerostático. El festival comenzará a las 18:30 horas.

-‘Y sonó la música’ en la Fundación Unicaja. El Centro Fundación Unicaja Málaga acoge esta gran exposición que recorre la relación entre música y arte a través de pinturas, esculturas y fotografías. ‘Y sonó la música. Iconografía musical en el arte’ reúne obras que abarcan desde la Edad Media hasta el siglo XX y muestran cómo la música ha sido representada en distintas épocas. Se puede visitar hasta el 2 de noviembre en el centro cultural de la Fundación Unicaja, en la plaza del Obispo.

-Museo del Automóvil y la Moda. Se puede visitar la exposición temporal Maison Mesa: Emotional Fashion, una retrospectiva dedicada a una década de creación de la firma, en la que la moda se convierte en un lenguaje para expresar historias, identidades y emociones.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

Planes en la provincia

-Ruta de la Tapa de Pizarra. Pizarra celebra del 16 al 18 de octubre una nueva edición de su tradicional Ruta de la Tapa, declarada de Singularidad Turística Provincial. La cita gastronómica contará con la participación de 19 restaurantes del municipio, que ofrecerán sus propuestas culinarias para dar a conocer la gastronomía local y atraer a vecinos y visitantes.

-Oktoberfest de Torrox. Hasta el 18 de octubre una nueva edición de su popular fiesta de la cerveza, con cuatro días dedicados a la gastronomía alemana, la música y las tradiciones bávaras. El aparcamiento de Ferrara acogerá la celebración, que este año estrena una gran carpa cubierta de 1.500 metros cuadrados para reunir tanto los puestos del festival como los establecimientos locales.

-Feria de San Pedro Alcántara. San Pedro Alcántara celebra hasta el 19 de octubre sus fiestas patronales con una semana de música, tradición y actividades para todos los públicos en el recinto ferial de La Caridad.

-Fiestas de Santa Teresa en La Cala de Mijas. La Cala de Mijas celebra del 15 al 19 de octubre las fiestas en honor a Santa Teresa, patrona de la localidad. La programación incluye algunos de los actos más tradicionales de esta festividad, como la procesión y la romería, que reunirán a vecinos y visitantes en torno a esta celebración popular.

-Marcha Rosa contra el cáncer de mama en Mijas. Las sedes de la Asociación Española Contra el Cáncer de Mijas y Fuengirola organizan el próximo sábado 17 de octubre una Marcha Rosa para mostrar su apoyo a las pacientes e impulsar la investigación contra el cáncer de mama. La marcha, de carácter no competitivo y abierta a personas de todas las edades, partirá a las 10:00 horas desde el Gran Parque de Mijas.

-Festival Matsuri en Alhaurín de la Torre. Alhaurín de la Torre viajará a Japón el próximo domingo 18 de octubre con la celebración del festival Matsuri, una de las novedades del programa Vecinalh 2026/2027. La cita tendrá lugar en el Parque Oriental Bienquerido, en Retamar, de 12:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita y un amplio programa de actividades para todas las edades.

-Ciclo de Cine Concha Barquero en Rincón de la Victoria. Rincón de la Victoria rinde homenaje a la cineasta, investigadora, docente y programadora Concha Barquero con un ciclo dedicado a su obra los días 16, 17 y 18 de octubre. Las proyecciones tendrán lugar en la Sala Las Musas, en La Cala del Moral, y permitirán acercarse al trabajo de la autora.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.