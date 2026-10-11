¿Qué tiendas abren en Málaga este lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España?

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LO ESENCIAL Las claves Las grandes superficies y centros comerciales de Málaga capital y provincia abrirán durante toda la jornada este lunes 12 de octubre. Espacios como Rosaleda, Larios Centro, Plaza Mayor, El Corte Inglés, Ikea y Carrefour estarán operativos durante la Fiesta Nacional. Las principales cadenas de supermercados como Mercadona, Aldi, Lidl, Dia y Alcampo mantendrán sus instalaciones cerradas de forma generalizada. La apertura comercial está avalada por el calendario de la Junta de Andalucía para festivos autorizados de gran afluencia o interés comercial.

El 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, es festivo en todo el país. Este año cae en lunes, como broche final a un puente de 3 días, que muchos aprovechan para hacer compras.

La orden de la Junta de Andalucía que fija el calendario comercial de 2026 incluye el lunes 12 de octubre entre los festivos en los que los establecimientos pueden abrir al público, por lo que el lunes las grandes superficies permanecerán abiertas durante toda la jornada.

Centros comerciales como Rosaleda, Vialia Málaga, Larios Centro, Plaza Mayor y McArthurGlen Designer Outlet Málaga estarán operativos.

También abrirán otros espacios como Los Patios, Málaga Plaza y Málaga Nostrum, y grandes cadenas como El Corte Inglés, Carrefour, Ikea, Leroy Merlin o Conforama.

En la provincia, abrirán La Cañada (Marbella), Miramar (Fuengirola), Rincón de la Victoria, Puerto Marina Shopping (Benalmádena), La Trocha (Coín), La Verónica (Antequera) y El Ingenio (Vélez-Málaga).

Supermercados

Respecto a los supermercados, todas las grandes cadenas como Mercadona, Aldi, Lidl, Dia, Alcampo y Supeco cerrarán sus puertas de manera generalizada por tratarse de un festivo nacional. Algunos locales, en zonas concretas, pueden cambiar su horario de apertura o abrir en una franja del día, por lo que se recomienda consultar el establecimiento concreto.

La normativa autonómica fija que, además de atenderse de forma prioritaria al atractivo comercial de los días para las personas consumidoras, se cumplirán otros criterios, como la apertura obligatoria de al menos un día festivo cuando se produzca la coincidencia de dos o más festivos continuados; o la apertura en los domingos y festivos correspondientes a los períodos tradicionales de rebajas o ventas promocionales.

Otros criterios establecidos por la normativa son la apertura en domingos y festivos de mayor afluencia turística.