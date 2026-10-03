El mercadillo medieval ideal para visitar el 3 y 4 de octubre: artesanía, gastronomía y espectáculos gratis

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LO ESENCIAL Las claves La Zambra Morisca de Archidona se celebrará los días 3 y 4 de octubre en la Plaza Ochavada y calle Nueva. El mercado árabe reunirá propuestas de artesanía y gastronomía, con dulces tradicionales y ajoblanco de asociaciones locales. La programación incluirá nuevos pasacalles, espectáculo de fuego, cetrería, bailes, música, degustaciones y talleres para todas las edades. El sábado 3 se integrará la ruta teatralizada «Arxiduna Dormida», centrada en el pasado medieval del Cerro de Gracia y su recinto amurallado.

Los mercadillos medievales son uno de los planes más habituales en los pueblos durante el otoño. No faltan actividades para todas las edades, talleres, espectáculos y gastronomía.

Es el caso de la Zambra Morisca de Archidona, que se puede visitar durante el 3 y 4 de octubre con una programación concebida para volver a llenar de actividad la Plaza Ochavada y calle Nueva.

Uno de los principales ejes será nuevamente el mercado árabe, donde se podrán encontrar propuestas gastronómicas y artesanales.

Además, la edición de 2026 incorporará como una de sus principales novedades nuevos pasacalles, reforzando la animación en las calles y espacios donde se desarrolla la Zambra.

Junto a ellos volverán algunas de las propuestas que han obtenido una mayor respuesta en años anteriores, entre ellas el espectáculo de fuego, las exhibiciones de cetrería, bailes, actuaciones musicales, degustaciones y diferentes talleres destinados a públicos de todas las edades.

La Asociación de Amas de Casa participará con sus dulces tradicionales, mientras que la Asociación Ardómina ofrecerá nuevamente su ajoblanco.

Una de las conexiones más interesantes de esta edición llegará el sábado 3 de octubre, cuando la ruta teatralizada «Arxiduna Dormida» quede integrada dentro de la programación de la Zambra.

La propuesta permitirá completar la experiencia en el centro histórico con un recorrido por el pasado medieval de Archidona en el entorno del Cerro de Gracia y su recinto amurallado.

«Queremos que sea una Zambra participativa», explicaron desde el Ayuntamiento, destacando la intención de implicar tanto a establecimientos y asociaciones como a vecinos que puedan enriquecer con sus propuestas una celebración que vuelve a apostar por ocupar las calles y convertirlas en escenario de encuentro.