El pueblo declarado Conjunto Histórico perfecto para una escapada: fortaleza del siglo XVI y buena gastronomía

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LO ESENCIAL Las claves Sabiote, en la comarca jiennense de La Loma, cuenta con un casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1972. Su castillo fue transformado en el siglo XVI en un palacio fortificado renacentista por iniciativa de Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V. La fortaleza combina elementos defensivos y palaciegos, con la participación vinculada de Andrés de Vandelvira en sus obras. La escapada se completa con la iglesia de San Pedro Apóstol y platos locales como andrajos, ajoharina, migas y ensalada sabioteña.

Calles con historia, gastronomía única y espacios para disfrutarlos sin prisa. Hay pueblos que son ideales para una escapada de fin de semana y que merece la pena visitar.

En la provincia de Jaén, Sabiote reúne precisamente esos ingredientes: un casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico, una fortaleza renacentista del siglo XVI y una gastronomía ligada a los productos y recetas tradicionales de la zona.

Sabiote se encuentra en la comarca de La Loma, en un paisaje dominado por los olivares y muy cerca de Úbeda y Baeza. Su patrimonio está marcado por las distintas civilizaciones que han pasado por el municipio y, especialmente, por el desarrollo que experimentó durante el Renacimiento.

De hecho, su conjunto histórico fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1972, una distinción que reconoce el valor de sus calles, edificios y restos de la antigua estructura defensiva.

Uno de los primeros lugares que llama la atención al llegar es su castillo. La fortaleza conserva buena parte de su carácter monumental y permite hacerse una idea de la importancia que tuvo Sabiote en el pasado.

Aunque sus orígenes son anteriores, fue durante el siglo XVI cuando el antiguo recinto defensivo se transformó en un palacio fortificado de estilo renacentista por iniciativa de Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V.

En las obras del castillo estuvo relacionado también Andrés de Vandelvira, uno de los grandes arquitectos del Renacimiento español y figura fundamental del patrimonio de la provincia de Jaén.

La construcción combina el aspecto defensivo propio de una fortaleza con elementos propios de la arquitectura palaciega de la época. Su fachada de piedra, la portada y los grandes torreones son algunos de los elementos que todavía permiten apreciar la importancia que llegó a tener el edificio.

Durante el paseo por el pueblo, también merece la pena acercarse hasta la iglesia de San Pedro Apóstol, otro de los edificios destacados.

El templo reúne elementos de diferentes épocas y forma parte de ese conjunto monumental que convierte una visita al municipio en algo más que una simple parada para conocer su castillo.

Y es precisamente en la mesa donde puede terminar una escapada a Sabiote. La cocina tradicional de la zona conserva recetas elaboradas con ingredientes sencillos y productos de la tierra.

Entre los platos que forman parte de la gastronomía local aparecen los andrajos, la ajoharina, las migas de pan o la ensalada sabioteña, que lleva entre sus ingredientes trozos de pepino, melón, naranja y tomate, aderezada con aceite de oliva, ajos picados, orégano, sal y vinagre.