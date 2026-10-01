Venden una casa rural de 255 m2 con piscina y amplias terrazas en una finca de 1.012 m2: "Un auténtico oasis privado"

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LO ESENCIAL Las claves Una casa rural de 255 m2 con piscina y terrazas se vende en una finca de 1.012 m2 en Benajarafe, Vélez-Málaga. La vivienda cuenta con 4 dormitorios, 3 baños, sala de estar, oficina independiente, vestidor, taller/trastero y garaje. Destacan su cocina moderna con isla central, amplias zonas exteriores, piscina elevada, zona de barbacoa y pérgola para reuniones. La finca está a 2,5 km de la playa, incluye aire acondicionado, calefacción por gasoil y se vende por 650.000 euros.

Cada vez son más las familias que deciden emprender una nueva vida y buscar una vivienda lejos de la ciudad, en busca de un día a día más tranquilo.

El portal inmobiliario Idealista ofrece viviendas de todos los tipos y para diferentes bolsillos. En él se pueden encontrar numerosas casas rurales en pueblos de la provincia de Málaga que ofrecen una vida tranquila y cómoda.

Una de las fincas que Idealista selecciona entre las más llamativas se encuentra en Benajarafe, localidad perteneciente a Vélez-Málaga. Ofrece amplias estancias, con "espacios acogedores y funcionales tanto para el día a día como para disfrutar en familia o con amigos".

La vivienda, con 255 metros cuadrados, cuenta con 4 amplios dormitorios, 3 baños completos, una elegante sala de estar, oficina independiente ideal para teletrabajo, vestidor, taller/trastero y garaje, según explica Axarquía Properties, gestora de la propiedad.

El corazón de la casa es su "impresionante cocina moderna con isla central, perfectamente integrada con el espacioso salón".

Desde estas estancias se accede al patio central y a las diferentes zonas exteriores. Asimismo, añaden que cada rincón de la propiedad ha sido "cuidadosamente pensado para disfrutar del entorno natural y del clima mediterráneo".

En su exterior se encuentran varias zonas diferenciadas "que convierten esta finca en un auténtico oasis privado", con zona de barbacoa y piscina elevada y una "amplia pérgola con mesa exterior para comidas y reuniones".

La finca, de 1.012 metros cuadrados, tiene además una "elegante zona lounge" rodeada de flora mediterránea, un comedor techado junto a la cocina, patio interior, terraza en la planta superior y espacio independiente de lavandería exterior.

"Esta propiedad es una espectacular casa de campo llena de encanto, donde la tranquilidad, el confort y la conexión con el exterior se unen para crear un hogar único en plena Costa del Sol", añaden desde Axarquía Properties.

Dispone de aire acondicionado y está conectada a la red municipal de agua y electricidad. Cuenta con un sistema de calefacción mediante caldera de gasoil con depósito ubicado en el taller.

La finca tiene un precio de 650.000 euros y se ubica "en una zona tranquila y muy bien comunicada, a tan solo 2,5 km de la playa y a 5 minutos de Benajarafe, donde encontrará supermercados, farmacia, panadería, centro de salud y todos los servicios necesarios", detallan.