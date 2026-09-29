Éxito de la cena benéfica anual de Fundación Harena en Marbella: reunió a casi 400 personas

Uno de los momentos de la gala de la Fundación Harena en Les Roches Marbella. Fundación Harena

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Las claves Generado con IA La cena benéfica anual de Fundación Harena en Les Roches Marbella reunió a 380 personas en una gala ambientada en los años 20. El evento contó con la colaboración de alumnos y empresas, y se sortearon 300 regalos donados por casi 60 compañías. Los fondos recaudados se destinarán a combatir la soledad de mayores en Málaga y a mejorar el acceso a recursos básicos en 24 poblados de Etiopía. La gala destacó por su ambiente solidario y el compromiso de Les Roches con la formación en valores y la responsabilidad social.

La Fundación Harena celebró este pasado viernes su gran gala benéfica anual en Les Roches Marbella y fue un éxito de participación y de recaudación.

Un total de 380 personas no quisieron perderse esta oportunidad de ayudar a los demás y pasarlo bien, ya que fue una amena fiesta ambientada en los años 20 del siglo pasado titulada "Bajo las Luces de Gatsby".

Esta cena solidaria está marcada en mayúsculas en la agenda anual de Les Roches, ya que colabora con Fundación Harena desde hace más de una década.

A eso hay que sumarle que esta cena forma ya parte del programa de estudios de primer año de sus alumnos, a los que se sumaron estudiantes que acudieron de forma voluntaria a colaborar.

"Para nuestros alumnos, participar en un evento como este supone mucho más que aplicar lo aprendido fuera del aula", dijo Mano Soler, director general del campus de Les Roches.

"La excelencia profesional y el compromiso con el entorno deben avanzar de la mano, y por eso buscamos que conozcan de cerca la labor de las entidades de nuestro territorio, entiendan mejor las necesidades de la sociedad y tomen conciencia del impacto positivo que pueden generar desde su profesión", añadió.

Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches, indicó por su parte que “nuestra responsabilidad va más allá de formar a los profesionales que necesitará la industria; también debemos contribuir al desarrollo de nuestro entorno y generar conexiones que permitan avanzar juntos. Por eso apoyamos iniciativas que fomentan la colaboración, la inclusión y el compromiso social, valores que forman parte del ADN de Les Roches”.

A su compromiso se sumaron otros colaboradores de referencia como Cashmere Decoración vistió la noche con mobiliario y menaje de estilo Gatsby; Producciones Merlín transformó el espacio en un espectáculo de luces y sonido; y Cervezas Victoria y Bodegas Montebaco pusieron en copa la cerveza y el vino que acompañaron la cena.

Uno de los momentos más esperados fue la rifa solidaria, en la que se sortearon 300 regalos donados por casi 60 empresas.

Los fondos recaudados se destinarán a las dos líneas de actuación prioritarias de Fundación Harena.

El primero es al acompañamiento a personas mayores que sufren soledad no deseada en Málaga y su provincia, uno de los colectivos más vulnerables y, con frecuencia, más invisibilizados de nuestra sociedad.

El segundo es el acceso a recursos básicos en 24 poblados de Etiopía, donde la Fundación trabaja para garantizar agua potable, alimentación segura y sistemas de luz solar que mejoran de forma directa las condiciones de vida de estas comunidades y su autonomía.

"Ver a más de 380 personas unidas por una misma causa es la mejor prueba de que la solidaridad sigue muy viva. Lo que conseguimos en una sola noche va a iluminar durante todo el año la vida de muchas personas en Málaga y en Etiopía. A cada empresa, patrocinador, institución y asistente: gracias de corazón por hacerlo posible", explicó Angie Moreno, directora gerente de la Fundación Harena.