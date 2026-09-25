Guía de planes para el fin de semana en Málaga: ferias en la provincia, eventos gastronómicos y mercadillos

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Las claves Generado con IA El fin de semana en Málaga ofrece mercados de artesanía, exposiciones de arte y espectáculos teatrales para todas las edades. La provincia celebra ferias como la de San Miguel en Torremolinos y el Día de la Almendra en Almogía, con actividades tradicionales y degustaciones. Exposiciones destacadas incluyen ‘Y sonó la música’ en la Fundación Unicaja, moda en el Museo del Automóvil y cultura LEGO en el OXO Museo del Videojuego. Eventos solidarios y musicales, como la cena ‘Bajo las Luces de Gatsby’ en Marbella y el festival San Pedro Rock, completan la agenda del fin de semana.

Llega un nuevo fin de semana en Málaga con planes para todas las edades, incluyendo fiestas gastronómicas con degustaciones gratuitas, mercadillos, ferias y actividades para niños. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 25, 26 y 27 de septiembre.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-‘¿Tú sabes lo que es una posidonia?’ en el Teatro del Soho. Alessandra García presenta su nuevo espectáculo del 24 al 27 de septiembre en el Teatro del Soho, una pieza escénica que explora nuevas formas de creación. Las funciones serán a las 19:00 horas.

-‘Y sonó la música’ en la Fundación Unicaja. El Centro Fundación Unicaja Málaga acoge esta gran exposición que recorre la relación entre música y arte a través de pinturas, esculturas y fotografías. ‘Y sonó la música. Iconografía musical en el arte’ reúne obras que abarcan desde la Edad Media hasta el siglo XX y muestran cómo la música ha sido representada en distintas épocas. Se puede visitar hasta el 2 de noviembre en el centro cultural de la Fundación Unicaja, en la plaza del Obispo.

-Museo del Automóvil y la Moda. Se puede visitar la exposición temporal Maison Mesa: Emotional Fashion, una retrospectiva dedicada a una década de creación de la firma, en la que la moda se convierte en un lenguaje para expresar historias, identidades y emociones.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-Colección del Museo Ruso. Puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Los Ribalta y el barroco naturalista. Siguiendo la línea temática de exposiciones como Fieramente humanos (2023) y Zurbarán. Santas (Sala Noble, 2025), esta exposición continuará explorando la representación de la imagen religiosa en el barroco español.

Planes en la provincia

-Feria de San Miguel de Torremolinos. Torremolinos celebra del 25 al 29 de septiembre sus fiestas en honor a San Miguel, con una programación para todos los públicos que combina tradición, música y ocio tanto de día como de noche. La feria se extiende por el centro de la localidad y el recinto ferial, con actuaciones y actividades durante cinco jornadas.

-Día de la Almendra de Almogía. Almogía celebra el domingo 27 de septiembre la XX edición de esta fiesta gastronómica, declarada de Singularidad Turística Provincial, dedicada a uno de los productos más representativos de la localidad. La jornada reunirá a más de 50 expositores con productos autóctonos y artesanales, además de degustaciones de ajoblanco, almendras fritas y otros productos, música y baile tradicional, actividades infantiles y demostraciones de oficios vinculados a las tradiciones del municipio.

-Cena de gala ‘Bajo las Luces de Gatsby’. La Fundación Harena celebra el próximo 25 de septiembre, a las 20:00 horas, su cena de gala benéfica ‘Bajo las Luces de Gatsby’ en Les Roches Marbella. La velada estará ambientada en el glamour y la sofisticación de los años 20 y tendrá como objetivo recaudar fondos para financiar el acompañamiento a personas mayores que sufren soledad no deseada en Málaga.

-Espetada Solidaria de Archidona. Archidona celebra el próximo 25 de septiembre la segunda edición de esta iniciativa que combina una jornada festiva y gastronómica con un fin solidario. Los beneficios obtenidos se destinarán a la investigación contra el cáncer a través de la Fundación CITAC.

-San Pedro Rock. San Pedro Alcántara celebra el 26 de septiembre la 22ª edición de San Pedro Rock, una cita ya consolidada en el calendario musical del municipio. El Recinto Ferial de La Caridad acogerá los conciertos de Dr. Feelgood y The Volcanics, que encabezan un cartel en el que también participarán cinco bandas locales.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.