El próximo 26 de septiembre, 'Survival Zombie: La Noche de los Muertos Vivientes' transformará el centro comercial en una experiencia inmersiva donde la estrategia, las pistas y los actores en vivo decidirán tu destino.

Sobrevivir al apocalipsis zombie en Málaga: Plaza Mayor se convierte en el escenario de una noche de infarto

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Las claves Generado con IA El evento 'Survival Zombie: La Noche de los Muertos Vivientes' se celebrará el 26 de septiembre en Plaza Mayor Málaga, desde las 23:00 hasta las 5:00. La edición está ambientada en 1968, inspirada en la película de George A. Romero, y los participantes vivirán una trama de supervivencia que comienza durante una boda. Los jugadores deberán resolver pruebas de habilidad y lógica, seguir pistas y mapas, e interactuar con actores caracterizados como zombies. El evento establece normas estrictas de seguridad, como la prohibición de contacto físico violento, consumo de alcohol y la obligación de portar la identificación visible.

Imagina recorrer los pasillos y plazas de tu espacio de ocio habitual, pero bajo la penumbra de la noche, con el ambiente cargado de tensión y una horda de no muertos acechando tras cada esquina.

Ese es el punto de partida de Survival Zombie: La Noche de los Muertos Vivientes, el evento inmersivo que aterriza el próximo 26 de septiembre en Plaza Mayor Málaga.

Desde las 23:00 hasta las 5:00 Plaza Mayor sufrirá una metamorfosis completa para convertirse en el epicentro de un brote zombie a gran escala. Aquí no hay pantalla de por medio ni asientos de espectador: los participantes son los verdaderos protagonistas de una trama de supervivencia en tiempo real.

Esta edición estará ambientada en 1968, año del estreno de La noche de los muertos vivientes, la película de George A. Romero que marcó un antes y un después en el género zombi. La historia arrancará durante la celebración de una boda que terminará tomando un rumbo muy diferente al esperado. A partir de ahí, los participantes tendrán que enfrentarse a una noche en la que los muertos han dejado de estarlo y una infección comienza a extenderse.

La celebración de esta segunda edición refuerza la apuesta de Plaza Mayor por incorporar a su programación propuestas de ocio diferentes, aprovechando sus espacios al aire libre y su particular arquitectura para ofrecer experiencias que van más allá de la compra.

“Después de la experiencia del pasado año, nos hacía especial ilusión volver a acoger Survival Zombie. Es una propuesta que consigue algo muy especial: transformar por completo Plaza Mayor durante una noche y hacer que quienes participan no sean simplemente espectadores, sino protagonistas de una historia. Queremos seguir ofreciendo experiencias diferentes que sorprendan a nuestros visitantes y conviertan cada visita al centro en algo memorable”, explica Rafael Luque Perea, gerente de Plaza Mayor.

Para conseguir llegar con vida al final de la noche, los jugadores deberán superar pruebas y desafíos con retos de habilidad y lógica repartidos por diferentes puntos del recinto.

Tendrán que seguir pistas y mapas con claves ocultas que irán desvelando los pasos necesarios para completar la misión. Y podrán además interactuar con personajes ya que un elenco de actores caracterizados con máximo realismo proporcionarán información vital... o sorpresas inesperadas.

Tanto si decides formar un equipo con tus amigos para poner a prueba vuestro instinto de supervivencia como si prefieres medir tus fuerzas en solitario, la experiencia garantiza adrenalina constante, inmersión total y un despliegue técnico memorable.

Cartel completo del evento. EE

Normas esenciales para la supervivencia

Para velar por la seguridad de todos los asistentes y garantizar un juego justo y divertido, la organización establece una serie de reglas indispensables de obligado cumplimiento:

Contacto e identificación: El más mínimo contacto físico de un zombi te elimina como superviviente. Es obligatorio llevar bien visible la prenda identificativa de jugador en todo momento ya que esconderla para evitar ataques es motivo de expulsión inmediata.

Si te infectan, la fiesta continúa: Si un zombi te atrapa, serás eliminado como superviviente, pero no te vas a casa. Podrás acudir a la zona de maquillaje para caracterizarte y reincorporarte al juego en el bando de los caminantes para dar caza a tus antiguos compañeros.

Cero alcohol y sustancias: Está estrictamente prohibido el consumo de alcohol o estupefacientes antes y durante el evento. Cualquier participante que muestre signos de estar bajo sus efectos será expulsado al instante sin derecho a reembolso.

Cero violencia y juego limpio: No está permitido el contacto físico violento contra los actores ni el uso de la fuerza. Tampoco se permite el uso de vehículos (el juego se realiza exclusivamente a pie) ni elementos de iluminación prohibidos como punteros láser.

Edades y menores: Es un evento abierto a todos los públicos (recomendado a partir de los 6 años). Sin embargo, los menores de 12 años deben ir acompañados obligatoriamente por un adulto durante todo el recorrido, y los menores de 18 años requieren autorización firmada de sus tutores legales.

Las plazas son limitadas. Tienes toda la información sobre el mapa del evento, la venta de entradas y los horarios detallados en este enlace. ¿Conseguirás escapar de la infección o te convertirás en uno más de la horda?