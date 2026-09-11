Fundación Unicaja se alía con Gravity Wave: retirarán 5.000 kilos de residuos del Mediterráneo y harán muebles

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Las claves Generado con IA Fundación Unicaja y Gravity Wave colaboran para retirar 5.000 kilos de residuos plásticos del Mar Mediterráneo en 2024. Gravity Wave, fundada por Amaia y Julen Rodríguez, ya ha eliminado 1,4 millones de kilos de plásticos del mar desde 2020. Los residuos recogidos se transformarán en bancos, papeleras y muebles para instalaciones gestionadas por Fundación Unicaja. El proyecto cuenta con la participación de 7.000 pescadores y 200 empresas e instituciones, incluyendo a los hermanos Pau y Marc Gasol.

Los hermanos Amaia y Julen Rodríguez tuvieron un sueño que consiguieron hacer realidad. Y hasta empieza a ser rentable.

Querían retirar todos los plásticos que ensucian el Mar Mediterráneo y convertirlos en todo tipo de materiales. Reciclaje en estado puro.

No era fácil. Fundaron la empresa, llamada Gravity Wave, en 2020 y en todo este tiempo se han asociado con 7.000 pescadores para quitar esos residuos y con 200 empresas e instituciones que financian los proyectos.

También cuentan con socios de lujo como los hermanos Pau y Marc Gasol, que no solo dan recursos económicos sino que aportan fiabilidad e imagen internacional al proyecto.

Gravity Wave durante labores de recogida plásticos. EE

El resultado hasta ahora es claro. Han conseguido eliminar 1,4 millones de kilos.

"El Mediterráneo es el mar con mayor concentración de plástico del mundo", denuncia Julen Rodríguez en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga.

Una de las principales instituciones con las que colabora es la Fundación Unicaja. "Tenemos un proyecto bastante potente con la Fundación Unicaja porque queremos recoger con ellos 5.000 kilos de plástico este año", comenta Rodríguez.

Ya hicieron una primera recogida en julio en el puerto granadino de Motril. Consiguieron retirar 3.000 kilos de residuos.

Pero, como comentamos, no se trata de coger esa basura y tirarla a un vertedero. El objetivo es darle una segunda vida y con ellos van a hacer bancos, papeleras y muebles para las instalaciones gestionadas por la Fundación Unicaja. "Estamos fabricando esos productos y los presentaremos en noviembre", adelanta el cofundador de Gravity Wave.

Dentro del acuerdo con la Fundación Unicaja quedan otros 2.000 kilos por recoger del mar este año. "Estamos definiendo las fechas y los lugares para hacerlo, que será en puertos andaluces y en playas", expone.

Las personas interesadas en formar parte de la limpieza pueden inscribirse en la aplicación del Club de Voluntarios de Fundación Unicaja donde se anunciarán nuevas fechas y convocatorias.

En los puertos recogen y reciclan las propias redes de pesca de los pescadores porque "son uno de los residuos que más encontramos en el mar y es complejo de reciclar porque es muy resistente", detalla Rodríguez.

Trabajan en el Mediterráneo, han hecho también proyectos en el norte de España aunque corresponda al Atlántico y han iniciado un proyecto piloto de limpieza en el río Nilo.