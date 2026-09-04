Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas con raciones gratuitas, música y mercadillos

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ofrece este fin de semana fiestas gastronómicas con degustaciones gratuitas, conciertos, mercadillos y actividades para toda la familia. Destacan las Fiestas de la Victoria con conciertos de El Kanka, María Peláe y otros artistas en distintos escenarios de la ciudad. En la provincia se celebran eventos como el Festival Aéreo de Torre del Mar, la Fiesta del Ajoblanco de Almáchar y la Gran Espetada de Estepona. Mercadillos y exposiciones como LEGO Gaming en el OXO Museo del Videojuego y la muestra de Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen completan la oferta cultural y de ocio.

Llega un nuevo fin de semana en Málaga cargado de planes, donde no faltan ferias, mercadillos, fiestas gastronómicas con degustaciones gratuitas y actividades para niños. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 4, 5 y 6 de septiembre.

-Fiestas de la Victoria en Málaga. Málaga celebra del 3 al 6 de septiembre las Fiestas de la Victoria con cuatro jornadas de conciertos repartidos por distintos escenarios de la ciudad, como la plaza de toros de La Malagueta, La Térmica, La Fábrica Victoria y el Parque San Rafael. El programa reúne a artistas como El Kanka, María Peláe, Carlos Sadness, Victorias, Besmaya, Alizzz DjSet, Tabletom, Javypablo y Sike, entre otros.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

Planes en la provincia

-Festival Aéreo de Torre del Mar. Torre del Mar acoge del 4 al 6 de septiembre la undécima edición de este festival aeronáutico, una cita gratuita para toda la familia que reúne a miles de personas para disfrutar de cazas, patrullas acrobáticas y aviones militares. El programa contará con 18 unidades de exhibición y más de 33 aeronaves en el aire, con participación de equipos civiles, la Guardia Civil, la Policía Nacional y unidades militares.

-Fiesta de la Vendimia de Manilva. Manilva celebra esta tradicional fiesta los días 5 y 6 de septiembre con un programa que combina gastronomía, música y actividades para toda la familia, con la uva como protagonista. El domingo será el día grande de una celebración declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial y vinculada a la tradición vitivinícola de la localidad desde el siglo XVI.

-Fiesta del Ajoblanco de Almáchar. Almáchar celebra el próximo 5 de septiembre la 56ª Fiesta del Ajoblanco, una de las citas gastronómicas más veteranas de Málaga y declarada de Interés Turístico. El municipio de la Axarquía rinde homenaje a este tradicional plato de origen árabe-andalusí, elaborado con almendra, ajo, pan, aceite de oliva y vinagre.

-Feria y Fiestas de Pedro Romero de Ronda. Ronda celebra del 1 al 6 de septiembre una de sus grandes citas del año, con actividades para todos los públicos, música, espectáculos ecuestres y festejos taurinos. La feria incluye la tradicional cabalgata y el encendido del alumbrado en el Recinto Ferial Ángel Harillo, además de la tradicional Corrida Goyesca.

-Embrujo Andalusí de Carratraca. Carratraca recupera su herencia andalusí del 4 al 6 de septiembre con la XXIX edición de este festival, que transforma durante tres jornadas las calles del municipio en un auténtico zoco árabe. El programa incluye puestos de artesanía, gastronomía, música en directo, exposiciones, teatro, danza y pasacalles, entre otras actividades culturales.

-Gran Espetada de Estepona. Estepona celebra este sábado 5 de septiembre esta fiesta junto al mar, donde se repartirán gratis 350 kilos de sardinas asadas a la leña. La cita comenzará a las 20:00 horas en la explanada de cuartos de armadores, junto a la escollera del Puerto Pesquero, con degustación abierta hasta agotar existencias.

-Verano Joven en Marbella. Marbella cierra este fin de semana la programación de ‘Verano Joven’ con dos fiestas en el Parque del Mediterráneo. El viernes 4 de septiembre se celebrará ‘Mediterráneo Mix’, una noche que enfrentará los grandes sonidos de los 2000 con la música actual, mientras que el sábado 5 llegará una ‘Pool Party’ dedicada al reguetón antiguo.

-Verbena Popular de Alhaurín de la Torre. Alhaurín de la Torre celebra del 4 al 6 de septiembre su gran fiesta de final de verano en el Parque Municipal, que volverá a ser el epicentro de la celebración. La Verbena Popular apuesta este año por recuperar las tradiciones y las raíces alhaurinas con un homenaje especial a las décadas de los 70 y 80.

-The Champions Burger en Las Lagunas de Mijas. Del 20 de agosto al 6 de septiembre, el recinto ferial de Las Lagunas acoge The Champions Burger, un certamen gastronómico que reunirá este año a 17 participantes.

-Mercadillo de verano en el paseo marítimo de Estepona. Hasta el 6 de septiembre, el paseo marítimo de Estepona acoge su tradicional mercadillo de verano, con una treintena de puestos de artesanía, gastronomía y atracciones.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.