Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas, ferias y mercadillos

Las claves

Las claves Generado con IA La Feria de Málaga ofrece actividades para todos los públicos, incluyendo conciertos, espectáculos ecuestres y feria de día y noche. El mercado de Muelle Uno, Elrow Málaga XXL y la exposición LEGO Gaming destacan entre los eventos de ocio y cultura en la capital. En la provincia, sobresalen las Jornadas Escocesas Douglas’ Days en Teba, el festival Birras & Art en La Cala de Mijas y The Champions Burger en Las Lagunas. Mercadillos y ferias tradicionales se celebran en Estepona, Marbella, Torremolinos y Fuengirola, con actividades para toda la familia.

Nuevo fin de semana en la provincia de Málaga, en el que habrá actividades para toda la familia. No faltarán los eventos gastronómicos, mercadillos y ferias. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 21, 22 y 23 de agosto.

-Feria de Málaga. Las fiestas de la ciudad encaran su recta final con más feria de día en el Centro Histórico y feria de noche en el Real Cortijo de Torres, con casetas, conciertos, espectáculos ecuestres, atracciones, fuegos artificiales y una amplia programación de actividades para todos los públicos.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-Elrow Málaga XXL. El 22 de agosto, el Recinto Málaga Forum acoge una nueva edición de Elrow Málaga XXL, uno de los grandes festivales de música electrónica del verano malagueño. La cita reunirá a más de 20.000 asistentes en tres escenarios, con la participación de destacados nombres de la escena electrónica local e internacional.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

Planes en la provincia

-Jornadas Escocesas Douglas’ Days en Teba. Del 20 al 23 de agosto, Teba celebra la XX edición de las Jornadas Escocesas Douglas’ Days, una cita que rinde homenaje a Sir James Douglas y al histórico vínculo que une al municipio con Escocia. Durante cuatro días, la programación combinará divulgación histórica, visitas culturales, música, teatro y otras actividades para todos los públicos.

-The Champions Burger en Las Lagunas de Mijas. Del 20 de agosto al 6 de septiembre, el recinto ferial de Las Lagunas acoge The Champions Burger, un certamen gastronómico que reunirá este año a 17 participantes.

-Festival ‘Birras & Art’ en La Cala de Mijas. Del 20 al 23 de agosto, La Cala acoge la tercera edición del festival ‘Birras & Art’, una cita que combinará cerveza artesanal, música y gastronomía. El evento se desarrollará en el aparcamiento del bulevar.

-Mercadillo de verano en el paseo marítimo de Estepona. Hasta el 6 de septiembre, el paseo marítimo de Estepona acoge su tradicional mercadillo de verano, con una treintena de puestos de artesanía, gastronomía y atracciones.

-Feria de Cancelada, en Estepona. Del 20 al 23 de agosto, Cancelada celebra sus fiestas con más de una veintena de actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos. La programación incluye propuestas culturales, musicales, lúdicas y tradicionales para disfrutar en familia durante cuatro jornadas festivas.

-‘Flamenco Neón’ en Marbella. El 22 de agosto, el Parque del Mediterráneo acogerá la primera de las cuatro fiestas temáticas de la programación de ‘Verano Joven’ de Marbella. El evento comenzará a las 22:00 horas y se prolongará hasta las 04:00 horas, con DJs locales.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.