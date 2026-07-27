El mercadillo ambulante ideal para visitar cada domingo: 300 puestos de ropa, calzado y antigüedades

Las claves

Las claves Generado con IA El mercadillo ambulante más grande de Málaga se celebra cada domingo en el Real Cortijo de Torres, con más de 300 puestos. Ofrece una amplia variedad de productos, desde ropa y calzado nuevos o de segunda mano, hasta antigüedades, artesanías y objetos de colección. Cuenta con una zona específica para antigüedades con 136 puestos de objetos vintage, muebles y decoración. Otros grandes mercadillos en Málaga se celebran en barrios como Teatinos, Avenida Europa y Ciudad Jardín, con decenas de puestos cada uno y horarios de mañana.

Durante el verano, uno de los planes preferidos son los mercadillos ambulantes y de segunda mano, perfectos para descubrir todo tipo de productos durante un paseo mañanero.

Hay para todos los gustos, y suelen triunfar los que venden antigüedades y ropa vintage. En la provincia de Málaga son muchos los mercadillos que se celebran durante el fin de semana.

En Málaga capital hay uno que destaca especialmente por ser el más grande de la ciudad. Puede visitarse cada domingo en el Real Cortijo de Torres, zona en la que se celebra la Feria de Málaga.

En él, se pueden encontrar toda clase de objetos, tanto nuevos como usados, que pueden llegar a ser verdaderos tesoros. Es uno de los rastros más famosos de Málaga, que supera los 300 puestos.

Ubicado en un espacio amplio y bien organizado, permite a los visitantes moverse con facilidad entre los puestos. Permanece abierto al público desde las 09.00 hasta las 15.00 horas.

La oferta de productos es muy variada: desde ropa, calzado y accesorios, tanto nuevos como de segunda mano, hasta artesanías y productos típicos de la zona, como cerámica y bisutería.

Situado en avenida de las Malagueñas, tiene 315 puestos y dos cafeterías.

Además, hay una segunda zona dedicada especialmente a las antigüedades. Se ubica en calle José Blánquez 'El Maño', junto a los puestos del mercadillo antes mencionado. Cuenta con 136 puestos con objetos vintage y productos usados de todas las épocas.

Es común encontrar muebles y objetos de colección que atraen a quienes buscan algo único. También hay opciones de artículos para el hogar, textiles y decoración, o juguetes.

El mercado suele estar muy concurrido, ya que es un punto de encuentro tanto para locales como para visitantes. Es recomendable llegar temprano y llevar efectivo, ya que muchos vendedores no aceptan tarjeta.

Durante la semana, son muchos los mercadillos que puedes encontrar en Málaga. El lunes, destaca el del barrio de Teatinos, con más de 94 puestos. Se ubica en calle Andrómeda.

En él se puede adquirir calzado, textil, confección, fruta, verdura, menaje de cocina, encurtidos, plantas y flores. Permanece abierto al público desde las 09.00 hasta las 14.00 horas.

Otro de los más grandes es el de Avenida Europa, los miércoles. Se sitúa en la explanada de dicha avenida. Cuenta con más de 167 puestos y una cafetería, donde se pueden encontrar artículos de todo tipo. Permanece abierto al público desde las 09.00 hasta las 14.00 horas.

Los jueves se instala un mercadillo en Ciudad Jardín, en avenida Jacinto Benavente, junto al polideportivo de la barriada. Es otro de los mercadillos que tiene mayor número de puestos, 120 en total. También se pueden encontrar en él artículos de todo tipo. Permanece abierto al público desde las 09.00 hasta las 14.00 horas.