El refugio de Nico Williams: una lujosa mansión de 9.000 metros cuadrados en la zona más famosa de la Costa del Sol

Las claves

Las claves Generado con IA Nico Williams, campeón del mundo con España en 2026, ha adquirido una lujosa mansión en la Milla de Oro de Marbella. La vivienda, de unos 9.000 metros cuadrados, se ubica en una de las zonas más exclusivas de la Costa del Sol, cerca de Puerto Banús. El complejo residencial cuenta con diseño de la firma italiana Fendi y ofrece servicios como spa, gimnasio, piscina cubierta y vigilancia 24 horas. La urbanización está a solo 800 metros del mar y próxima a los mejores restaurantes, campos de golf y zonas de ocio de Marbella.

Nico Williams, extremo del Athletic Club, acaba de vivir el momento cumbre de su carrera como campeón del mundo con la Selección Española en el Mundial 2026 tras vencer a Argentina.

Williams entró en la segunda mitad y fue determinante al asistir a Ferran Torres en el gol del triunfo durante la prórroga, con el que España ha conquistado su segunda Copa del Mundo.

Fuera del terreno de juego, uno de los refugios de Williams está en una zona muy frecuentada por otros deportistas de élite: la provincia de Málaga.

Nico y su hermano Iñaki son habituales en la Costa del Sol, donde han disfrutado en varias ocasiones de vacaciones y celebraciones junto a amigos. Ahora, el pequeño de los Williams ha decidido establecerse de forma más permanente en Marbella, tras adquirir una villa de lujo.

La propiedad se ubica en la conocida Milla de Oro marbellí, un exclusivo bulevar de ocho kilómetros adornado con palmeras y vegetación tropical, muy cerca tanto del casco histórico de Marbella como de Puerto Banús.

Su vivienda se levanta sobre una imponente parcela de unos 9.000 metros cuadrados, una cifra que por sí sola da la medida del nivel en el que se mueve. No se trata de un simple chalet, sino de una auténtica mansión pensada para combinar descanso, vida social y cuidado físico.

Esta zona alberga algunas de las viviendas más codiciadas, como el complejo Marbella by Fendi, desarrollado por la promotora Sierra Blanca. El jugador ha elegido una de estas residencias de alto nivel.

Una de las zonas comunes. EPIC Marbella

La casa sigue una arquitectura contemporánea, con líneas rectas, grandes ventanales y fachadas en tonos claros que potencian la entrada de luz natural. Las distintas alturas y terrazas permiten abrir las estancias principales al jardín y a las vistas, uno de los grandes reclamos de la zona.

Proyecto pionero

El proyecto es pionero en Europa por su colaboración con la prestigiosa firma italiana Fendi, que ha intervenido en el diseño de las viviendas y zonas comunes. Entre las comodidades que ofrece este enclave se incluyen un spa de última generación, gimnasio, piscina cubierta de 25 metros, club social, gastrobar, espacios de coworking y una zona infantil. Además, cuenta con vigilancia 24 horas y servicio de conserjería.

Situada a apenas 800 metros del mar y muy cerca de algunos de los mejores restaurantes, campos de golf y zonas de ocio de la Costa del Sol, esta urbanización representa el estilo de vida de lujo que muchos buscan en Marbella.