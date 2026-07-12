Paco, agricultor: "Vendo el kilo de mango a 80 céntimos y el consumidor final paga hasta 6 euros"

Las claves

Las claves Generado con IA Los agricultores venden el kilo de mango a 80 céntimos mientras que el consumidor paga entre 4 y 6 euros. Paco, agricultor malagueño, denuncia que los precios que reciben no cubren los costes de producción, y pide que suban a 1,15-1,20 euros por kilo. La provincia de Málaga, especialmente Vélez-Málaga, produce el 85% del mango nacional, y este año se esperan 36.000 toneladas, el doble que el año pasado. Paco resalta la importancia de educar al consumidor sobre el mango, ya que su calidad no depende solo del peso o el aspecto exterior.

Los agricultores trabajansin cesar para que sus cultivos salgan adelante pese a la sequía, las plagas y las altas temperaturas, pero, en ocasiones, cuando les toca vender su producto, los beneficios no son suficientes.

Sobre los mangos, concretamente, reciben 80 céntimos por kilo, mientras que el consumidor paga entre 4 y 6 euros, según los datos que manejan.

De esta manera, Paco, un agricultor malagueño, asegura que el problema surge en el "destrío" puesto que un mango que pesa entre 400 y 800 gramos se los pagan a un euro, por debajo de ese pesaje, le pagan menos. En cambio, “al final luego el consumidor lo paga todo, que es el problema”.

Así pues espera que la cooperativa les pague entre 1,15 y 1,20 euros el kilo para “cubrir los costes de producción”, pero hasta que no termine la cosecha no sabrán el precio final.

“Los agricultores están hartos y nosotros le estamos contando la situación a la administración”, asegura el agricultor que añade que la solución es “muy sencilla”.

“Si los agricultores vendiéramos directamente al consumidor, esto no pasaría”, señala. Por ello, incide en que necesitan que los precios por kilo suban para poder cubrir los costes de producción y así tener la posibilidad de seguir manteniendo sus cultivos.

Paco prevé que en esta cosecha se producirán 36.000 toneladas de mangos. Además, destaca que de la provincia de Málaga, en concreto de Vélez-Málaga, sale el 85% de la cosecha total de mango de España.

Asimismo, hace hincapié en que "el mango es un producto del que debemos tener una educación para consumir. No son perfectamente brillosos, ni tienen que pesar un estándar de peso porque un mango de 200 grados está más bueno que uno de 400 porque tiene los azúcares recogidos".

Sin olvidar que la cosecha de este año puede rondar las 36.000 toneladas de mangos, frente a las 17.000 del año pasado.