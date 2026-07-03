Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas históricas y ferias en la provincia

Imagen de archivo de la recreación de la batalla de Pensacola en el municipio de Macharaviaya.

Las claves

Las claves Generado con IA Macharaviaya celebra el 250º aniversario de la Independencia de EE.UU. con desfiles, recreaciones históricas, gastronomía y fuegos artificiales. Ferias en La Cala del Moral y Caleta de Vélez ofrecen actividades tradicionales, conciertos, atracciones y propuestas de ocio para todas las edades. El Alameda Fest dedica una jornada al flamenco con actuaciones destacadas como José Mercé y El Capullo de Jerez. Málaga acoge exposiciones como 'LEGO Gaming' en OXO Museo, 'Anna Pávlova' en la Colección del Museo Ruso, y Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen, además del espectáculo 'Kurios' del Circo del Sol.

Comienza el primer fin de semana de julio en Málaga con numerosos planes en la provincia. Habrá numerosas ferias, exposiciones, fiestas y actividades para toda la familia. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 3, 4 y 5 de julio.

-Fiesta del 4 de Julio en Macharaviaya. El municipio axárquico celebra el sábado 4 de julio una edición muy especial de su tradicional fiesta en honor a Bernardo de Gálvez, coincidiendo con el 250º aniversario de la Independencia de Estados Unidos. La programación incluye desfiles histórico-militares, recreación de la Batalla de Pensacola, música, concursos de trajes de época, degustación de hidromiel, barbacoa americana y fuegos artificiales.

-Feria de La Cala del Moral en Rincón de la Victoria. Durante la primera semana de julio, La Cala del Moral celebra una nueva edición de su feria. La programación incluirá actividades tradicionales, conciertos, música, baile y atracciones para todos los públicos.

-Feria de Caleta de Vélez. Del 2 al 5 de julio se celebrará la Feria de Caleta de Vélez, con una programación de actividades festivas para vecinos y visitantes. El evento contará con feria de día y de noche, actuaciones musicales, actividades infantiles, gastronomía popular y propuestas de ocio para todas las edades.

-Festival ‘Alameda Fest’ en Alameda. El 4 de julio, el Alameda Fest ofrecerá una jornada dedicada al flamenco con las actuaciones de José Mercé, El Capullo de Jerez y Carmen Carmona, dentro de la programación musical del festival que se celebra en la localidad malagueña.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Espectáculo ‘Kurios’ del Circo del Sol en Málaga. El Circo del Sol vuelve a Málaga con su espectáculo ‘Kurios’, que podrá verse hasta el próximo 5 de julio en la gran carpa instalada en el recinto ferial de Cortijo de Torres. Entradas desde 49 euros.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.