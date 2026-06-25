Respira: la iniciativa de Plaza Mayor que une bienestar, comunidad y sostenibilidad

El centro comercial desarrollará durante junio y julio una programación especial de actividades centradas en el autocuidado, el movimiento, la salud y la conexión con el entorno.

Las claves

Las claves Generado con IA Plaza Mayor lanza el programa Respira para promover el bienestar sostenible, hábitos saludables y la conexión comunitaria. El calendario de actividades incluye talleres de autocuidado, eventos de lectura y sesiones deportivas al aire libre durante junio y julio. Respira da visibilidad a iniciativas reales sobre energía, agua y reciclaje, acercando la sostenibilidad a los visitantes y la comunidad local. El programa culmina con Bat Night, una jornada dedicada a la biodiversidad y la conservación de ecosistemas, reforzando el vínculo entre bienestar y sostenibilidad.

Plaza Mayor, centro comercial gestionado por Sonae Sierra, refuerza su compromiso con el bienestar sostenible a través de Respira, un programa que invita a los visitantes a hacer una pausa, reconectar consigo mismos y disfrutar de experiencias que fomentan hábitos saludables, el equilibrio personal y la conexión con los demás.

A través de Respira, Plaza Mayor da visibilidad a iniciativas reales relacionadas con la energía, el agua y el reciclaje, acercando estos avances a sus visitantes y a la comunidad local. El programa nace con el objetivo de impulsar nuevas acciones y hacer que la sostenibilidad forme parte del día a día, demostrando que pequeños gestos pueden generar un impacto positivo.

Durante los meses de junio y julio, el centro comercial ha preparado un calendario de actividades especial que se desarrollará íntegramente en sus jardines, un entorno que invita a disfrutar del aire libre y a reconectar con la naturaleza de una forma consciente.

La programación arrancó el 11 de junio con un taller de Huna Care junto a Olga Sicilia que ofreció una experiencia de autocuidado consciente centrada en el bienestar y la dedicación de tiempo a uno mismo.

La siguiente actividad se celebró el jueves 18 de junio en los jardines de Plaza Mayor, que acogió una Reading Party con María León, una propuesta pensada para fomentar la lectura, la desconexión y el bienestar mental en un ambiente relajado y compartido.

La programación continuará este 25 de junio con dos propuestas enfocadas al movimiento y la conexión corporal. Por un lado, Claudia Fontanals liderará un encuentro centrado en el bienestar y los hábitos saludables. Este mismo día también tendrán lugar unas actividades de la mano de Alter Boxing, en la que los participantes comenzarán con un recorrido de running por el centro comercial para, posteriormente, disfrutar de una sesión de barre boxing.

Ya en julio, el día 2 a las 18:30 horas, la reconocida entrenadora Crys Dyaz protagonizará una sesión especial orientada a promover un estilo de vida saludable y el bienestar integral.

El calendario de actividades finaliza el 11 de julio con una nueva edición de Bat Night, una jornada divulgativa y experiencial que permitirá a los asistentes conocer más sobre la biodiversidad y la importancia de la conservación de los ecosistemas, reforzando el vínculo entre bienestar y sostenibilidad.

"En Plaza Mayor entendemos el bienestar como un concepto amplio que incluye el cuidado físico y emocional, pero también la conexión con las personas y con el entorno que nos rodea. A través de Respira queremos ofrecer experiencias que inviten a parar, disfrutar y adoptar hábitos que contribuyan a una vida más equilibrada y consciente", señala Rafael Perea, gerente del centro comercial.

Con iniciativas como Respira, Plaza Mayor continúa apostando por experiencias que aportan valor a la comunidad y fomentan una forma de bienestar ligada a la sostenibilidad, la convivencia y el disfrute responsable de los espacios compartidos.