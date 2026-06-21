El refugio de la actriz Paula Echevarría en Andalucía: una ciudad con playas únicas y exquisita gastronomía

Las claves

Las claves Generado con IA Paula Echevarría considera Marbella, en la Costa del Sol, su refugio de verano y el lugar ideal para disfrutar con su familia. La actriz frecuenta playas como Nagüeles y Casablanca, conocidas por su tranquilidad, arena dorada y chiringuitos con encanto. Paula es habitual en eventos exclusivos como el festival Starlite y disfruta de la gastronomía local en restaurantes como Nobu, Bibo y Cipriani. Marbella tiene un valor personal para Paula, ya que allí consolidó su relación con Miguel Torres y destaca por su estilo de vida y ambiente cosmopolita.

La actriz e influencer Paula Echevarría ha dejado claro en múltiples ocasiones que su rincón favorito se encuentra en Andalucía, concretamente en la Costa del Sol. Para ella no se trata solo de un destino turístico donde descansar. Es su refugio de verano. Su “lugar soñado” y el escenario perfecto para crear recuerdos con su familia y amigos.

No es de extrañar ver a la actriz española entre las playas y restaurantes de la joya del Mediterráneo: Marbella. “Quiero vivir aquí”, ha confesado en sus redes sociales mientras compartía imágenes del paseo marítimo al atardecer. Y no es para menos: la ciudad malagueña reúne sol, mar, moda, eventos exclusivos y una exquisita gastronomía. Todos elementos que combinan con el estilo de vida de la asturiana.

Cada verano, Paula se instala en Marbella con su marido, el exfutbolista Miguel Torres, y sus hijos Daniella y Miguel Jr. Uno de sus rincones favoritos es la playa de Nagüeles, en la Milla de Oro, donde se la ha visto en varias ocasiones disfrutando de largas caminatas por la orilla o jugando con su pequeño.

También frecuenta la playa de Casablanca, una zona más tranquila, ideal para desconectar del bullicio y pasar la mañana en familia. Ambas playas destacan por su arena dorada, aguas limpias y acceso a chiringuitos con encanto.

Desde hace años, Paula ha consolidado la ciudad como su destino vacacional por excelencia. En sus redes comparte momentos en los que su hijo se convierte en el “tiburón” de la piscina o juega incansablemente con la arena. Sus días suelen comenzar temprano, con desayunos frente al mar antes de sumergirse en un sinfín de aventuras familiares.

Marbella también es escenario de la faceta más glamurosa de Paula Echevarría. Ha sido habitual en los ‘photocalls’ del festival Starlite. No solo ha posado con looks veraniegos espectaculares, como un vestido blanco de la firma Celia B o un conjunto estilo Barbie Core con caftán de seda, sino que también ha compartido veladas con celebridades como Carmen Lomana, Victoria Federica o Valeria Mazza.

La actriz también ha demostrado ser una amante declarada de la cocina local. Algunos de los lugares que ha frecuentado son:

Nobu Marbella: el exclusivo restaurante japonés del Hotel Puente Romano, donde se dejan ver muchas celebridades.

Bibo Marbella, del chef Dani García: uno de los más reconocidos por su cocina creativa y su ambiente informal y chic.

Cipriani Marbella: un clásico de la alta cocina italiana, donde Paula ha compartido cenas con amigos y familiares.

En sus redes, de forma pública y abierta, no solo destaca los sabores locales. Paula Echeverría adora los atardeceres estivales de la Costa del Sol que contempla desde terrazas frente al mar.

Qué ver en Marbella

Para quienes quieran seguir los pasos de la actriz o simplemente disfrutar de esta joya del litoral malagueño, Marbella ofrece mucho más que playa y gastronomía. Desde el Casco Antiguo, con sus callejuelas blancas llenas de buganvillas, hasta el paseo marítimo que conecta con Puerto Banús, pasando por zonas como la Avenida del Mar con esculturas de Dalí. Además, enclaves como la Iglesia de la Encarnación, el Parque de la Alameda o los mercadillos de moda vintage hacen de esta ciudad un lugar completo para descubrir.

Más allá del lujo y el estilo de vida, Marbella es un lugar clave en la historia personal de Paula. Guarda un vínculo emocional. En esta ciudad consolidó su relación con Miguel Torres, quien vivía en Málaga cuando comenzaron su noviazgo.

Con su constante presencia, Paula Echevarría se ha convertido en una embajadora informal del estilo de vida marbellí, sumándose a la lista de rostros conocidos que, como Antonio Banderas, Eva Longoria o Cristiano Ronaldo, han elegido esta joya de la Costa del Sol como su paraíso personal.