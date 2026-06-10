La pareja que cruzó medio mundo para ver a Pablo Alborán en Fuengirola: "42 horas de viaje merecieron la pena"

Julián y Jorge subieron al escenario con Pablo tras acudir a su concierto desde Nueva Zelanda.

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Las claves Generado con IA Una pareja viajó 42 horas desde Nueva Zelanda hasta Fuengirola para ver a Pablo Alborán en concierto como regalo de compromiso. Julián López y Jorge Cárdenas, de Colombia y Chile, respectivamente, llevan diez años en Nueva Zelanda y se casarán en enero de 2027. Durante el concierto, Alborán los subió al escenario al darse cuenta de sus anillos de compromiso, agradeciéndoles su fidelidad. El momento se vivió durante el bloque de baladas, con canciones como "Perfectos imperfectos" y "Tu refugio", tema popular en bodas.

El viaje duró cuarenta y dos horas. Auckland, Sídney, Kuala Lumpur, Estambul, Madrid y, al fin, Málaga. Esos fueron todos los aeropuertos por los que pasaron.

"Realmente fueron 42 horas de viaje, pero valieron totalmente la pena por él", resume Julián López. Él y su pareja, Jorge Cárdenas, lo hicieron por dos amores, el que se tienen y el que sienten por la música de Pablo Alborán.

Se casan en enero, y un mágico viaje hasta Fuengirola para ver al artista malagueño en directo fue el regalo que se hicieron por su compromiso.

Julián, colombiano, y Jorge, chileno, llevan diez años viviendo en Nueva Zelanda y se conocieron hace seis. Se comprometieron el pasado enero y se casarán en enero de 2027. La decisión de venir fue inmediata.

"Lo primero que yo compré fueron los dos tickets del concierto, sin haber pedido permiso en el trabajo, sin tener vacaciones aprobadas, sin haber comprado vuelos ni mirar absolutamente nada", recuerda.

"Nosotros sabíamos solamente que teníamos las entradas para ver a Pablo". El cantante actuó el pasado sábado 6 de junio en Marenostrum Fuengirola y la pareja llevaba meses con los tickets comprados.

Su devoción por el artista se remonta a cuando Julián aún residía en su país, Colombia. "Siempre fue mi artista favorito desde que lo escuché hace por lo menos doce años", cuenta. Lo describe como "un referente de técnica vocal, de interpretación, de sentimiento, de cómo robar realmente el corazón mediante las letras de una canción".

Aún se emociona rememorando el mágico momento que vivió sobre el escenario el pasado sábado, pues lo que disfrutaron fue mucho más que un simple concierto. Alborán acabó subiendo a Julián y a Jorge al escenario.

En un momento del espectáculo suele subir al escenario a algunos de sus seguidores que selecciona a dedo. Muchos fans abogan por llevar pancartas para convencer al artista de que ellos tienen que ser los elegidos. Sin embargo, la pareja no llevaba preparado ningún cartel.

"Fue muy chistoso cómo él nos seleccionó para subir. No llevábamos algo bonito como el resto de chicas que subieron al escenario, que escribieron cosas preciosas", explica.

"De hecho, en el momento de la selección a nosotros nos tapaban dos letreros muy grandes". Tiraron de imaginación y optaron llamar la atención del artista con otro recurso. "Nosotros lo que hicimos fue levantar las manos y señalar nuestros anillos de compromiso. Él lo vio y nos preguntó si nos habíamos casado. Le gritamos que nos íbamos a casar y así fue como se produjo todo".

Cuando subieron al escenario, el cantante agradeció en varias ocasiones la fidelidad de la pareja por haber acudido desde el otro extremo del mundo y se mostró visiblemente emocionado. Se interesó por su boda y les dijo que ya, a cambio del momentazo que iban a vivir, tendrían que invitar a todo el público presente aquella noche. "Imagina la suerte y el ángel que tenemos para haber sido elegidos por Pablo para poder subir al escenario y haber compartido un rato con él", cuenta Julián, consciente de que ha vivido un sueño.

El encuentro, además, se enmarcó en uno de los bloques más cuidados del concierto, dedicado a las baladas, con temas como "Perfectos imperfectos" y "Tu refugio". Esta última figura entre las canciones, precisamente, que sus seguidores eligen con más frecuencia para el primer baile de sus bodas. Habrá que estar atentos de si ellos la eligen.