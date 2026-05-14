Málaga, escenario de la primera tienda inmersiva de Star Wars en España: 250 metros cuadrados en El Corte Inglés

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Las claves Generado con IA Málaga acoge la primera tienda inmersiva de Star Wars en España, ubicada en El Corte Inglés de Avenida de Andalucía, del 29 de mayo al 6 de junio. El espacio, de más de 250 metros cuadrados, está ambientado en Tatooine e incluye figuras oficiales de personajes y una escultura a gran escala de los gemelos Hutt. Los visitantes podrán disfrutar de merchandising oficial de marcas como Hasbro, LEGO, Funko y Simba, así como publicaciones especializadas. La programación incluye demostraciones, juegos, sorteos y actividades especiales, como la construcción colaborativa de un mural de Grogu en Madrid.

Coincidiendo con el regreso de Star Wars a la gran pantalla el próximo 21 de mayo, la famosa saga se ha unido a El Corte Inglés para crear la primera tienda inmersiva de producto oficial en España, con sedes en Madrid y Málaga.

El espacio, de más de 250 metros cuadrados, abrirá sus puertas convertido en una experiencia temática inspirada en Tatooine, uno de los planetas más emblemáticos del universo Star Wars y escenario recurrente en las tres temporadas de The Mandalorian.

En Málaga, este espacio se podrá visitar en el El Corte Inglés de Avenida de Andalucía, del 29 de mayo al 6 de junio, en el horario habitual del centro comercial.

La instalación contará con una ambientación diseñada para transportar a los visitantes al universo galáctico, incluyendo figuras oficiales de algunos de los personajes más reconocidos de la saga y una escultura a gran escala de los gemelos Hutt, uno de los grandes atractivos para los aficionados.

Además de la experiencia visual, los asistentes podrán descubrir una amplia selección de merchandising oficial de Star Wars de la mano de algunas de las principales marcas del sector como Hasbro, LEGO, Funko o Simba, además de publicaciones especializadas distribuidas por Editorial Planeta.

Así será la tienda inmersiva.

La programación incluirá demostraciones de producto, juegos, sorteos y actividades especiales para los visitantes. Entre ellas destaca la construcción colaborativa de un gran mural inspirado en Grogu —el popular personaje conocido por muchos fans como “Baby Yoda”— que se desarrollará de la mano de LEGO en el centro de El Corte Inglés de Sanchinarro, en Madrid.

Desde la organización destacan que el fenómeno Star Wars continúa creciendo gracias a su capacidad para conectar con distintas generaciones. En los últimos años, el éxito de nuevas producciones como The Mandalorian ha impulsado todavía más la popularidad de la franquicia y ha convertido a Grogu en uno de los personajes más reconocibles y queridos del universo galáctico.