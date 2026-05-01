El pueblo Patrimonio de la Humanidad que puedes recorrer a pie: uno de los conjuntos renacentistas más importantes de España

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Las claves Generado con IA Baeza, en Jaén, es Patrimonio de la Humanidad y destaca por su conjunto renacentista que puede recorrerse a pie en pocas horas. La ciudad fue un importante centro cultural y universitario durante los siglos XVI y XVII, clave en el Renacimiento español. En Baeza conviven vestigios de diferentes épocas históricas, desde la prehistoria hasta la era musulmana, manteniendo la armonía del conjunto urbano. Su gastronomía, basada en el aceite de oliva y dulces típicos, y la presencia de la Academia de la Guardia Civil contribuyen a su vida y ambiente durante todo el año.

Cuando piensas en una ciudad Patrimonio de la Humanidad, lo normal es imaginar un lugar grande, con muchos monumentos y que requiere varios días para recorrer. Pero no siempre es así. En España hay excepciones como Baeza, un pequeño pueblo de la provincia de Jaén, basta con una mañana para poder verlo entero y se puede hacer completamente a pie.

La localidad de Baeza fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 2003 junto a Úbeda, y ambas forman uno de los conjuntos renacentistas más importantes de España, aunque Baeza destaca por su tamaño y su ambiente mucho más tranquilo.

Este municipio jiennense fue uno de los principales focos culturales durante los siglos XVI y XVII. Su desarrollo estuvo ligado al humanismo y a la actividad universitaria, lo que convirtió la ciudad en un punto clave dentro del Renacentismo español con una proyección cultural que fue más allá de Andalucía.

Aun así, Baeza no se limita a una sola etapa histórica. En Baeza conviven restos de distintas épocas desde enterramientos prehistóricos hasta etapas íberas, romanas, visigodas y musulmanas que han dejado su huella sin romper la armonía del conjunto.

El casco histórico es reducido y permite recorrer los principales puntos de interés en pocas horas. La Plaza de Santa María actúa como centro junto a la Catedral (levantada sobre antiguos templos), la antigua Universidad, reflejo de su pasado académico, y el Paseo, junto a las antiguas puertas de la muralla que hacen recuerdo de su origen defensivo: la puerta de Jaén y el Arco de Villalar.

La ubicación es otro de sus elementos más destacados. Baeza se sitúa en la comarca de la Loma, con vistas abiertas al valle del Guadalquivir y a los extensos campos de olivos que caracterizan la provincia de Jaén, un paisaje que forma parte esencial de la ciudad.

A menos de una hora se encuentra el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, lo que permite combinar patrimonio urbano con naturaleza en una misma escapada.

Ya lo decía Antonio Machado en uno de sus versos: “Desde mi ventana, campos de Baeza, a una luna clara”. El poeta estuvo viviendo en Baeza durante varios años, y aún hoy se puede visitar el aula donde enseñaba. Su huella sigue muy presente en la ciudad, esa misma presencia ayuda a mantener un marcado carácter cultural.

La gastronomía es otro de los pilares de Baeza. El aceite de oliva es el producto central de la cocina jiennense y está presente en platos tradicionales, desayunos y preparaciones cotidianas como los ochíos, la pipirrana, el bacalao asado, el lomo en adobo y los distintos guisos.

También destacan los dulces de origen andalusí y de los conventos, como los pestiños, roscos de anís, los famosos virolos o las gachas dulces. Junto a una tradición muy arraigada en la zona como es “el tapeo”, donde cada consumición suele ir acompañada de una pequeña porción de comida.

La Academia de Cabos y Guardias de la Guardia Civil es también uno de los motores del municipio. Considerada una de las más importantes del país dentro del cuerpo, cada año recibe a cientos de alumnos que llenan sus calles, bares y comercios. Su presencia constante hace que Baeza mantenga el ambiente durante todo el año, más allá del turismo.