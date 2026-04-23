Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas con degustaciones gratuitas

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ofrece este fin de semana una variada agenda cultural y gastronómica, con festivales, mercados, teatro y exposiciones. Destacan eventos como la Feria Sabor a Málaga en Benalmádena, el Día de la Haba en Villanueva de la Concepción y degustaciones gratuitas en varias localidades. Los museos de la ciudad presentan exposiciones especiales, como la de Anna Pávlova en el Museo Ruso y Mariano Fortuny en el Carmen Thyssen. También habrá actividades familiares, teatro infantil gratuito y mercadillos en distintos municipios de la provincia.

Comienza el fin de semana en Málaga. La provincia se llena de eventos, como fiestas gastronómicas, mercadillos, teatro y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 24, 25 y 26 de abril.

-Festival de Artes Vivas (FAV) en Málaga. Del 13 al 25 de abril, la segunda edición de este festival reúne performances, danza, teatro y talleres participativos en espacios como el Centre Pompidou Málaga, el Museo Casa Natal Picasso, la Colección del Museo Ruso y el MUCAC La Coracha, con propuestas que invitan a experimentar nuevas formas de relación con el arte y los espacios expositivos.

-Mercado de Primavera en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge una nueva edición de este mercado estacional con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-American Buffalo en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. El viernes 24 de abril el escenario acoge la representación de esta obra escrita en 1975 por el dramaturgo, guionista y director estadounidense David Mamet, a las 19:00 horas.

-Teatro Infantil gratuito en Málaga. Del 24 al 26 de abril, distintos distritos de la ciudad acogen funciones gratuitas a las 19:30 horas, comenzando el viernes 24 en Ciudad Jardín (Parque de La Alegría) con Intrusos, el sábado 25 en el centro (Auditorio Eduardo Ocón) con Intrusos, y el domingo 26 en Palma-Palmilla (Parque de Martiricos) con Peneque. El sueño de los títeres.

-‘Teatro en Familia’ en Auditorio Eduardo Ocón. La novena edición arranca el domingo 26 de abril a las 12:00 horas con el espectáculo Greta y Alegreta. Entre el mar y la luna.

-I Premios Bean to Bar España en La Térmica. El sábado 25 de abril, el centro acoge la entrega de estos galardones en el marco de la Asamblea General de la Asociación Bean to Bar España, con la participación de una veintena de maestros chocolateros de todo el país, entre ellos la firma malagueña Maychoco.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto'. El Espacio Joven acogerá hasta febrero de 2027, en colaboración con la Fundación ”la Caixa”, dos propuestas dirigidas al público infantil que invitan a explorar el espacio, la arquitectura y el juego desde una experiencia inmersiva y sensorial.

-Mes de la Moda en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. En el ciclo de mesas del MAM Fashion Forum, destacadas voces del sector reflexionan sobre creación, sostenibilidad, historia y experiencia profesional, consolidando a Málaga como un punto de encuentro entre talento emergente y figuras consolidadas de la moda.

Actividades en la provincia

-Feria Sabor a Málaga en Benalmádena. Del 24 al 26 de abril, la Plaza Adolfo Suárez de Arroyo de la Miel acogerá esta cita gastronómica que reunirá a 36 productores de toda la provincia con más de 500 productos. El evento contará con una veintena de actividades, entre talleres, degustaciones, catas, ‘showcookings’ y actuaciones musicales.

-Día de la Haba en Villanueva de la Concepción. El domingo 26 de abril el municipio celebra la XIX edición de esta jornada gastronómica con habas con aceite, cazuelas de habas, tortillas típicas, mercado de productos locales, música y actividades infantiles.

-Feria Gastronómica del Pavo en Cañete la Real. El municipio celebrará los días 25 y 26 de abril la décima edición de esta fiesta declarada de Singularidad Turística Provincial, con mercado gastronómico, degustaciones gratuitas y catas en la Plaza de la Paz. La programación incluirá además stands de productos artesanales y diversas actividades para los asistentes.

-Día del Pipeo en Casarabonela. El sábado 25 de abril el municipio malagueño celebra la séptima edición de esta cita gastronómica en la plaza de la localidad, desde las 12:00 horas, con degustaciones gratuitas del plato típico, mercado gastronómico con productos locales de la marca Sabor a Málaga, rutas turísticas y actividades musicales.

-Feria del Espárrago y la Agricultura Ecológica en Sierra de Yeguas. El domingo 26 de abril el municipio celebra la XXIV edición de este evento, declarado de Interés Turístico Provincial, con un mercado agroalimentario y artesanal que contará con alrededor de 70 puestos donde se podrán adquirir espárragos, aceite de oliva virgen extra y otros productos locales.

-Día de la Morcilla en Canillas de Aceituno. El domingo 26 de abril el municipio celebra la 36ª edición de esta cita gastronómica, en la que se podrán degustar más de 300 kilos de morcillas acompañadas de vino del terreno.

-Fiestas en honor a Nuestra Señora de los Remedios en Cártama. Del 22 al 26 de abril, el municipio celebra sus fiestas con una amplia programación para todos los públicos, incluyendo conciertos de Efecto Pasillo, Javi Medina, Asere, un tributo a Hombres G y La Batalla del Reggaetón en el Recinto Ferial Nave Verde, además de la tradicional Feria de Ganado.

-Puerto Market en Benalmádena. Dentro de la programación de ‘Rumbo al Puerto’, en el Puerto Deportivo se podrá visitar el Puerto Market tanto sábado como domingo de 12:00 a 19:00 h con diversos expositores de productos artesanales, regalos, decoración y más; y, salvo imprevistos, se mantendrá todos los fines de semana hasta el 26 de abril.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

-Día del Residente Extranjero en Estepona. El sábado 25 de abril se celebra la 25ª edición de esta jornada multicultural en el entorno de la Torre Mirador del Carmen, de 12:00 a 21:00 horas, con la participación de 26 países y casi una treintena de expositores que mostrarán gastronomía, productos típicos y artesanía internacional.

-IX Carrera Popular ‘La Ruta de los Puentes’ en Sayalonga. El domingo 26 de abril, el municipio acoge esta prueba deportiva con un recorrido de 8 kilómetros, en una carrera popular que discurre por el entorno natural del municipio y su red de puentes.

-Fiesta Nórdica en Los Pacos. El Parque de Los Deportes acogerá el sábado 25 de abril, desde las 12:00 horas, esta jornada de convivencia con la comunidad nórdica, abierta a toda la ciudadanía, que contará con actuaciones musicales y degustaciones gastronómicas. El evento fue aplazado anteriormente por las inclemencias meteorológicas.